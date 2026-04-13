Những trường hợp bị khóa SIM sau ngày 15-4

(GLO)- Theo Thông tư số 08/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết về quản lý viễn thông chính thức có hiệu lực từ ngày 15-4, những trường hợp dưới đây sẽ bị khóa SIM nếu không xác thực thông tin.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất liên quan đến việc thay đổi thiết bị di động. Hệ thống nhà mạng sẽ tự động ghi nhận khi khách hàng tháo SIM và lắp vào một chiếc điện thoại mới và gửi yêu cầu xác thực danh tính.

Thuê bao vẫn dùng số CMND cũ thuộc diện bị khóa sau ngày 15-4. Ảnh: Xuân Sang/Znews

Người dùng có thời gian chờ tối đa 2 giờ để thực hiện quét sinh trắc học khuôn mặt thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc VNeID. Nếu không thực hiện, số SIM sẽ bị khóa dịch vụ 1 chiều, sau 30 ngày sẽ khóa 2 chiều và thu hồi số trong 5 ngày kế tiếp.

Người dùng đăng ký bằng chứng minh nhân dân 9 số cũng cần cập nhật thông tin sang thẻ căn cước công dân mới; đồng thời, bổ sung hình ảnh sinh trắc học khuôn mặt hiện tại. Loại giấy tờ cũ không còn liên thông tốt với hệ thống cơ sở dữ liệu mới và cần thay đổi trong thời gian 60 ngày.

Doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng dịch vụ cho cá nhân trực tiếp xác nhận bản thân không đăng ký, không sử dụng trên ứng dụng VNeID.

Trước đó, người dùng sẽ nhận được thông báo liên tục trong 5 ngày để nhắc nhở thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của chủ thuê bao.

Ngoài ra, các trường hợp thông tin thuê bao không khớp dữ liệu quốc gia sẽ được phân loại sang nhóm thông tin chưa đầy đủ. Nhà mạng sẽ đối soát dữ liệu với Bộ Công an và gửi thông báo cho cá nhân thuộc loại trên. Khách hàng có 60 ngày để hoàn tất việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật lại thông tin.

Quy định cũng áp dụng với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam sử dụng hộ chiếu cá nhân để đăng ký SIM di động. Đối tượng này cũng cần xác thực lại thông tin lưu trữ trên hệ thống trong vòng 60 ngày kể từ khi Thông tư số 08/2026 có hiệu lực.

Những trường hợp cần xác thực và chuẩn hóa thông tin thuê bao với nhà mạng. Đồ hoạ: Xuân Sang/Znews

Hiện nay, người dùng có thể lựa chọn nhiều hình thức xác thực linh hoạt. Ngoài việc thực hiện trực tiếp trên ứng dụng nhà mạng hoặc qua VNeID, người dùng có thể đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ, hoặc sử dụng các hình thức xác thực trực tuyến có đối soát khuôn mặt.

Theo quy định, mỗi thuê bao cần đảm bảo chính xác 4 trường thông tin bắt buộc gồm: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và thông tin nhận diện (ảnh/khuôn mặt nếu có).

Những dữ liệu này phải trùng khớp với giấy tờ tùy thân. Nếu sai lệch hoặc thiếu thông tin, thuê bao có thể bị hạn chế hoặc khóa theo lộ trình.