Khởi động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I (năm 2026).

Theo đó, đối tượng dự thi là tất cả thanh thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập tại Gia Lai; có độ tuổi từ 6-18 (năm sinh từ 2008 đến 2020); khuyến khích các em nhỏ tuổi, ở miền núi, biên giới, hải đảo, dân tộc ít người tham gia.

Mô hình, sản phẩm dự thi thuộc các lĩnh vực: đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học và chuyển đổi số; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Hồ sơ dự thi gồm: Phiếu đăng ký tham dự cuộc thi (1 bản); mô hình, sản phẩm dự thi (1 mô hình); thuyết minh sản phẩm dự thi (2 bản). Ngoài ra, mỗi tác giả cần gửi kèm 2 ảnh 4x6, có ghi rõ họ tên ở mặt sau và bản sao giấy khai sinh.

Các tác giả có đề tài tham gia cuộc thi nộp hồ sơ trực tiếp về Ban Tổ chức tại 1 trong 3 cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai (cơ sở 1 tại 241 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn; cơ sở 2 tại 07 Trần Hưng Đạo, phường Pleiku); Sở GD&ĐT (08 Trần Phú, phường Quy Nhơn); Tỉnh đoàn (đường Điện Biên Phủ, phường Quy Nhơn Nam); hoặc gửi qua đường bưu điện về các địa chỉ trên.

Hạn cuối nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 31-5-2026 (tính theo dấu bưu điện); thời gian chấm thi từ ngày 1 đến 30-6. Lễ trao giải cuộc thi dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8-2026. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải đặc biệt, 5 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh; đồng thời giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, từng bước vươn tới ước mơ.