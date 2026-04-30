Facebook gặp sự cố, người dùng Việt Nam bị gián đoạn trải nghiệm

(GLO)- Những ngày cuối tháng 4-2026, nền tảng mạng xã hội Facebook tiếp tục ghi nhận sự cố kỹ thuật, khiến nhiều người dùng tại Việt Nam gặp khó khăn khi truy cập và sử dụng.

Theo phản ánh của người dùng, tình trạng Facebook lỗi bắt đầu xuất hiện từ ngày 27-4 và kéo dài sang sáng 28-4. Phổ biến nhất là việc ứng dụng trên điện thoại bị thoát đột ngột ngay sau khi mở, thậm chí lặp lại nhiều lần khiến người dùng gần như không thể sử dụng. Một số trường hợp nhận được thông báo ứng dụng gặp lỗi và buộc phải đóng lại.

Ứng dụng Facebook trên điện thoại đang gặp lỗi. Ảnh: NLĐO

Không chỉ dừng ở việc “văng” ứng dụng, nhiều người còn gặp lỗi khi xem nội dung. Video hiển thị không đầy đủ, tự động chuyển sang nội dung khác hoặc bảng tin không cập nhật dù kết nối internet ổn định. Tình trạng này chủ yếu xảy ra trên phiên bản di động, trong khi bản web cũng ghi nhận một số trục trặc nhất định.

Cùng với đó, theo ghi nhận, một bộ phận người dùng phản ánh khó xem nội dung mới trên bảng tin hoặc gặp gián đoạn khi tương tác với bài viết. Những lỗi này khiến việc cập nhật thông tin, giải trí hay kinh doanh online bị ảnh hưởng đáng kể.

Thực tế, thời gian gần đây, Facebook liên tục ghi nhận các lỗi nhỏ lẻ như không hiển thị bình luận, bài đăng không tự làm mới hoặc hình ảnh bị hiển thị sai màu. Những sự cố này tuy thường được khắc phục sau vài giờ nhưng vẫn gây ảnh hưởng lớn, đặc biệt với người dùng kinh doanh, quảng cáo trên nền tảng.

Trước tình trạng trên, người dùng được khuyến nghị thử một số biện pháp như khởi động lại ứng dụng, xóa bộ nhớ đệm hoặc cập nhật phiên bản mới nhất. Trong trường hợp lỗi kéo dài, việc chuyển sang sử dụng Facebook trên trình duyệt web có thể là giải pháp tạm thời.

Việc Facebook liên tục gặp lỗi cho thấy thách thức trong việc vận hành một hệ thống có hàng tỷ người dùng. Đồng thời, điều này cũng đặt ra yêu cầu về sự ổn định và minh bạch thông tin từ các nền tảng công nghệ lớn nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng.