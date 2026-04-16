Amazon chi mạnh tay “thâu tóm” công ty vệ tinh, cạnh tranh với Starlink

(GLO)- Amazon vừa cho biết sẽ mua lại Globalstar với giá 90 USD/cổ phiếu, tương đương chi khoảng 11,57 tỷ USD để thâu tóm doanh nghiệp này. Thương vụ được kỳ vọng sẽ tăng tốc mảng Internet vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) để cạnh tranh trực diện với Starlink của SpaceX.

Theo thỏa thuận, Amazon sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động, hạ tầng và tài sản vệ tinh hiện có của Globalstar, bao gồm các giấy phép phổ tần với phạm vi khai thác toàn cầu. Đội vệ tinh hiện hữu cùng các vệ tinh thế hệ mới của Globalstar sẽ được tích hợp vào mạng lưới của Amazon.

Amazon Leo sẽ cạnh tranh trực tiếp với Starlink của SpaceX. Ảnh: PCmag/Vietnamnet

Amazon cho biết, thương vụ này sẽ tạo nền tảng để hãng xây dựng hệ thống vệ tinh kết nối trực tiếp tới thiết bị người dùng (direct-to-device), dự kiến bắt đầu triển khai từ năm 2028. Thương vụ dự kiến hoàn tất vào năm 2027.

Song song với đó, Amazon cũng công bố thỏa thuận hợp tác với Apple nhằm cung cấp kết nối vệ tinh cho các tính năng hiện tại và tương lai trên iPhone và Apple Watch.

Trước đó, Apple đã mua 20% cổ phần Globalstar vào năm 2024 trong gói đầu tư 1,5 tỷ USD để nâng cấp hạ tầng của công ty này. Hiện Globalstar vận hành khoảng 24 vệ tinh, cung cấp tính năng SOS khẩn cấp cho phép thiết bị Apple gửi tin nhắn tại các khu vực không có sóng di động.

Việc thâu tóm Globalstar cho thấy quyết tâm của Amazon trong việc bắt kịp dịch vụ Starlink của SpaceX - hiện đang thống trị thị trường Internet từ không gian.

Starlink sở hữu hơn 10.000 vệ tinh trên quỹ đạo và hơn 9 triệu người dùng. Gần đây, công ty của Elon Musk đã nhận được giấy phép từ FCC để đưa thêm 7.500 vệ tinh khác lên không gian.

SpaceX cũng đang phát triển mảng kinh doanh truyền tín hiệu trực tiếp đến thiết bị với tên gọi Starlink Mobile và đã mua lại nhiều giấy phép băng tần từ EchoStar trong quá trình xây dựng mạng lưới này.