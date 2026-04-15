Chủ động tiếp cận công nghệ, kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả canh tác

(GLO)- Mấy năm gần đây, nông dân trong tỉnh Gia Lai đã chủ động tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn thử nghiệm những giống cây trồng, công nghệ, kỹ thuật canh tác tiên tiến.

Nhờ đó, hiệu quả canh tác trên nhiều loại cây trồng chủ lực và đặc biệt là cây ăn quả được nâng cao, góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.

Chịu khó học hỏi, chủ động tiếp cận kỹ thuật mới

Tại thôn Thạch Long 2 (xã Ân Tường), ông Võ Hoàng Hiền thường xuyên chia sẻ với nhiều người quá trình học hỏi, làm chủ kỹ thuật trồng và chăm sóc thành công cây sầu riêng của mình. Ông Hiền đúc kết, trồng cây sầu riêng con rất dễ, chỉ cần làm đúng kỹ thuật, cây sẽ phát triển nhanh.

Tuy nhiên, giai đoạn ra hoa, kết trái rất khó, đòi hỏi người trồng phải am tường kỹ thuật. Đến năm thứ 5, dù cây ra rất nhiều hoa, nhưng đậu trái ít, lại bé, chẳng những vậy trái không lớn mà rụng dần.

Để khắc phục tình trạng này, ông chủ động tìm hiểu, học hỏi và mời cán bộ kỹ thuật từ vùng chuyên canh sầu riêng ở miền Tây Nam Bộ về “cầm tay chỉ việc” ngay tại vườn nhà. Cuối năm 2025, vườn sầu riêng của gia đình ông cho lứa trái đầu tiên với lợi nhuận hơn 300 triệu đồng. Đầu tư trồng sầu riêng cần chi phí lớn, nhất là khi cây vào giai đoạn ra bông, kết trái. Nhưng khi đã làm chủ kỹ thuật thì hiệu quả kinh tế mang lại rất xứng đáng.

Ông Võ Hoàng Hiền không ngừng học hỏi, tìm hiểu kỹ thuật trồng cây sầu riêng. Ảnh: Phan Tuấn

Tương tự, sau một thời gian tự nghiên cứu, học tập kỹ thuật canh tác, ông Nguyễn Quang ở thôn Phú Văn 2 (xã Ân Tường) quyết định trồng xen nửa diện tích sầu riêng, nửa diện tích bưởi. Ông Quang kể: Để nâng cao chất lượng sản phẩm, tôi đầu tư theo hướng an toàn sinh học, bền vững, đặc biệt tập trung dùng phân chuồng, hạn chế tối đa việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật vô cơ…

Nhằm chủ động nguồn phân bón, tôi trồng cỏ nuôi bò để xây dựng mô hình sản xuất khép kín. Làm theo cách này cần tính toán vốn đầu tư ban đầu thật chi tiết, nhưng càng về sau chi phí đầu vào giảm đáng kể mà cây vẫn phát triển tốt.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Xuân Biên - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị xã Ân Tường - cho biết: Trước đây, đất sản xuất trên địa bàn xã manh mún, chủ yếu trồng keo lai, hiệu quả không cao. Địa phương đã mạnh dạn quy hoạch vùng cây ăn quả, vận động người dân chuyển đổi cây trồng.

Sau 2 năm triển khai, mô hình đã bước đầu phát huy hiệu quả, trong đó, ý thức chủ động của người dân là yếu tố then chốt. Bà con trong xã quyết tâm cùng nhau xây dựng vùng cây ăn quả tập trung. Riêng với cây sầu riêng, mục tiêu của xã trong thời gian tới sẽ không dừng lại ở 21,7 ha mà còn tiếp tục nhân rộng.

Nhiều nông dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu giống mới, quy trình sản xuất tiên tiến để tăng năng suất cây trồng. Ảnh: N.N

Mạnh dạn đổi mới

Không chỉ dừng lại ở cây ăn quả, việc nông dân mạnh dạn tiếp cận giống mới và áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên các cây trồng chủ lực như lúa, đậu phụng, dừa, chuối… cũng cho thấy kết quả rõ rệt. Ông Nguyễn Ngọc Giàn - Trưởng Ban Kiểm soát HTX Nông nghiệp Hoài Nhơn Tây - cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phổ biến các giống lúa mới phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực Bắc Hoài Nhơn cũ, đặc biệt tại phường Hoài Nhơn Tây. Vụ Đông Xuân 2025-2026, năng suất lúa bình quân đạt 72-74 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay, trong khi các năm trước chỉ dao động 68-70 tạ/ha”.

Điểm đáng chú ý là quá trình triển khai giống mới, kỹ thuật công nghệ, quy trình sản xuất mới luôn được thực hiện bài bản, có thí điểm mô hình, đánh giá tổng thể đúc kết kinh nghiệm trước khi nhân rộng, nhờ vậy thuyết phục được nhiều nông dân. Hiện địa phương duy trì 2 vụ lúa/năm. Vụ lúa Hè Thu, bà con dùng giống lúa chịu hạn, một số chuyển sang trồng đậu phụng và một số cây trồng khác phù hợp với thời tiết nắng nóng.

“Kết quả thể hiện qua năng suất luôn là câu trả lời thuyết phục nhất. Khi thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt, bà con tự nguyện làm theo, không còn e ngại việc chuyển đổi giống, tiếp cận kỹ thuật mới” - ông Giàn khẳng định.

Theo TS Vũ Văn Khuê - Phó Viện trưởng Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, việc nông dân chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mang lại nhiều lợi ích, tiết kiệm chi phí, giảm tác động môi trường mà vẫn đảm bảo hiệu quả. Đáng chú ý, phương thức chuyển giao kỹ thuật cũng đang đổi mới theo hướng sát thực tiễn.

“Thay vì tập huấn trong hội trường, chúng tôi tổ chức lớp học đồng ruộng, hướng dẫn trực tiếp trên đồng, giúp nông dân dễ hiểu, dễ áp dụng hơn” - TS Vũ Văn Khuê cho hay.

Trong khi đó, ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông (Sở Nông nghiệp và Môi trường) chia sẻ: “Từ thực tiễn sản xuất, người nông dân không còn thụ động, đứng ngoài quá trình đổi mới mà đang dần trở thành chủ thể tích cực, chủ động tiếp cận và làm chủ tiến bộ KHKT. Sự thay đổi này rất cần được khuyến khích, tiếp sức và đẩy mạnh, tạo nền tảng quan trọng góp phần đạt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn”.