Việt Nam thử nghiệm mạng Internet siêu tốc 50 Gbps

(GLO)- Việt Nam vừa ghi nhận bước tiến mới trong hạ tầng viễn thông khi thử nghiệm thành công công nghệ Internet cáp quang tốc độ siêu cao 50 Gbps, mở ra khả năng nâng cấp mạnh mẽ năng lực kết nối số trong thời gian tới.

Ngày 17-4, theo thông tin từ các nguồn, công nghệ 50G PON do Viettel triển khai thử nghiệm đã đạt tốc độ truy cập thực tế khoảng 41 Gbps, cao gấp hàng chục lần so với các gói Internet phổ biến hiện nay.

Ảnh chụp tốc độ đo của mạng dùng 50G PON, cho tốc độ 41 Gbps. Ảnh: Thái Sơn/VnE

Đây là thế hệ công nghệ mạng quang thụ động mới, cho phép truyền tải dữ liệu với băng thông cực lớn, độ trễ thấp và khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dùng và doanh nghiệp.

Việc thử nghiệm thành công mạng 50 Gbps được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển hạ tầng số tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các ứng dụng như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, thực tế ảo hay đô thị thông minh đòi hỏi tốc độ truyền dữ liệu cực cao.

Kỹ sư Viettel trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: baochinhphu.vn

So với mặt bằng hiện tại, tốc độ Internet cố định tại Việt Nam mới chỉ đạt hàng trăm Mbps đến vài Gbps, do đó công nghệ 50 Gbps được xem là bước nhảy vọt về năng lực hạ tầng. Khi được triển khai thương mại, người dùng có thể tải xuống dữ liệu dung lượng lớn gần như tức thời, đồng thời cải thiện đáng kể trải nghiệm các dịch vụ số.

Các chuyên gia nhận định, việc làm chủ và thử nghiệm thành công công nghệ này không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành viễn thông Việt Nam, mà còn tạo nền tảng quan trọng cho chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế số trong giai đoạn tới.

Hiện công nghệ 50G PON đang được hoàn thiện để sớm triển khai thực tế tại Việt Nam trong thời gian tới.