Việt Nam đứng thứ 9 toàn cầu về tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất

(GLO)- Mạng Internet cố định của Việt Nam trong tháng 2 đạt tốc độ trung bình 288,76 Mbps khi tải xuống và 262,36 Mbps khi tải lên, tăng thêm một bậc và đứng vị trí thứ 9 trong top các quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.

Số liệu trên vừa được Speedtest - dịch vụ trực tuyến chuyên phân tích và đánh giá hiệu suất, tốc độ truy cập Internet của các nhà mạng - công bố trong báo cáo Chỉ số Internet Toàn cầu về tốc độ mạng Internet của các quốc gia trên thế giới.

Theo đó, tốc độ kết nối mạng Internet cố định trung bình trên toàn cầu đạt 118,76 Mbps khi tải xuống và 59,02 Mbps khi tải lên; tốc độ mạng di động trung bình trên toàn cầu đạt 107,26 Mbps khi tải xuống và 15,01 Mbps khi tải lên.

Việt Nam lần đầu tiên lọt top 10 quốc gia có tốc độ mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới từ tháng 6/2025 (vị trí thứ 8).

Về tốc độ mạng Internet di động, thứ hạng của Việt Nam cũng tăng thêm một bậc trong tháng 2, xếp thứ 14 toàn cầu; xếp hạng 9 tại khu vực châu Á, sau Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (hạng 1), Qatar (hạng 2), Kuwait (hạng 3), Bahrain (hạng 4), Hàn Quốc (hạng 6), Brunei (hạng 8), Ả Rập Xê Út (hạng 9), và Singapore (hạng 12).