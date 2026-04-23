Meta theo dõi thao tác nhân viên để huấn luyện AI, dấy lên lo ngại riêng tư

(GLO)- Meta đang triển khai một công cụ nội bộ cho phép ghi lại chi tiết các thao tác của nhân viên trên máy tính làm việc, bao gồm gõ phím, di chuyển chuột và thậm chí cả ảnh chụp màn hình, nhằm phục vụ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo các tài liệu nội bộ, công cụ này mang tên Model Capability Initiative (MCI), có khả năng theo dõi hoạt động của nhân viên trên hàng trăm nền tảng và ứng dụng phổ biến như Google, LinkedIn, Wikipedia, GitHub, Slack hay Atlassian.

MCI được thiết kế để thu thập dữ liệu về cách con người tương tác với máy tính trong môi trường làm việc thực tế. Dữ liệu này sau đó sẽ được dùng để cải thiện các mô hình AI, đặc biệt là các “tác tử AI” có khả năng tự động thực hiện các nhiệm vụ như lập trình, xử lý dữ liệu hay điều hướng giao diện phần mềm.

Logo Meta hiển thị trên một chiếc smartphone. Ảnh: PYMNTS/VnExpress

Không chỉ ghi lại thao tác bàn phím và chuột, hệ thống còn có thể chụp ảnh màn hình theo định kỳ nhằm tái hiện đầy đủ bối cảnh làm việc. Mục tiêu là giúp AI học được những thao tác phức tạp mà hiện nay vẫn khó mô phỏng, như sử dụng menu thả xuống hay các tổ hợp phím tắt.

Meta khẳng định dữ liệu thu thập từ hệ thống này không được sử dụng để đánh giá hiệu suất nhân viên, mà chỉ phục vụ mục tiêu phát triển AI. Công ty cũng cho biết đã áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm, dù chưa công bố chi tiết cách thức thực hiện.

Động thái này nằm trong chiến lược lớn của CEO Mark Zuckerberg nhằm tăng tốc trong cuộc đua AI tạo sinh, nơi Meta đang cạnh tranh với các đối thủ như OpenAI, Google và Anthropic. Việc tận dụng chính hành vi làm việc hằng ngày của nhân viên được xem là nguồn dữ liệu thực tế giúp AI tiến gần hơn tới khả năng thay thế hoặc hỗ trợ con người trong nhiều công việc văn phòng.

Tuy nhiên, việc giám sát ở mức độ chi tiết như vậy đang làm dấy lên nhiều tranh cãi. Các chuyên gia cho rằng việc ghi lại thao tác bàn phím và hoạt động máy tính theo thời gian thực có thể đẩy người lao động vào trạng thái bị giám sát liên tục, làm thay đổi cán cân quyền lực tại nơi làm việc.

Khía cạnh pháp lý cũng là vấn đề đáng chú ý. Tại Mỹ, luật liên bang không cấm hoàn toàn việc theo dõi nhân viên, nhưng ở châu Âu, các quy định nghiêm ngặt hơn như GDPR có thể khiến các hình thức giám sát này bị hạn chế hoặc cấm trong nhiều trường hợp.

Trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đang đẩy mạnh tự động hóa bằng AI, việc Meta sử dụng dữ liệu nội bộ để huấn luyện hệ thống thông minh cho thấy xu hướng mới: con người không chỉ sử dụng AI, mà còn trở thành “nguồn dữ liệu sống” để đào tạo chính các hệ thống có thể thay thế họ trong tương lai.