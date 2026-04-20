Meta sa thải hàng nghìn nhân sự, làn sóng cắt giảm lan rộng trong ngành công nghệ

(GLO)- Tập đoàn công nghệ Meta sẽ triển khai đợt sa thải quy mô lớn đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 20-5, với số lượng khoảng 8.000 nhân viên, tương đương 10% lực lượng lao động toàn cầu.

Đợt sa thải quy mô lớn đầu tiên trong năm 2026 vào ngày 20-5 là bước khởi đầu trong kế hoạch cắt giảm kéo dài cả năm nhằm tái cấu trúc bộ máy theo hướng tinh gọn và tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) của Meta.

Khác với giai đoạn “năm hiệu quả” trước đó khi công ty gặp khó khăn tài chính, lần cắt giảm này diễn ra trong bối cảnh Meta vẫn duy trì lợi nhuận cao. Động thái này phản ánh chiến lược chuyển dịch mạnh mẽ sang AI của CEO Mark Zuckerberg, với mục tiêu giảm bớt tầng quản lý và tăng hiệu quả vận hành nhờ tự động hóa.

Làn sóng sa thải tại Meta gây áp lực lớn lên thị trường lao động ngành công nghệ toàn cầu. Ảnh: Bảo Lâm/VnE

Song song với việc cắt giảm nhân sự, Meta đang đẩy mạnh đầu tư hàng trăm tỷ USD vào hạ tầng và công cụ AI, đồng thời tái cấu trúc nội bộ, thành lập các nhóm phát triển AI và điều chuyển kỹ sư từ nhiều bộ phận khác. Quy mô các đợt sa thải tiếp theo có thể thay đổi tùy theo tốc độ phát triển và khả năng thay thế lao động của các hệ thống AI.

Không chỉ Meta, làn sóng sa thải đang lan rộng trong toàn ngành công nghệ. Nhiều “ông lớn” như Amazon, Oracle hay Block cũng đồng loạt cắt giảm hàng nghìn nhân sự trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đơn giản quy toàn bộ nguyên nhân cho AI. Việc cắt giảm nhân sự còn xuất phát từ nhiều yếu tố như tái cấu trúc doanh nghiệp, tối ưu chi phí, thay đổi chiến lược kinh doanh và áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ.

Dù vậy, AI vẫn là yếu tố quan trọng thúc đẩy quá trình này. Thống kê cho thấy hàng chục nghìn lao động công nghệ đã mất việc trong năm 2026, trong đó một phần đáng kể liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tự động hóa và ứng dụng AI.

Làn sóng sa thải hiện nay cho thấy ngành công nghệ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi AI không chỉ là công cụ hỗ trợ mà còn trở thành lực lượng tái định hình cấu trúc lao động và cách vận hành của doanh nghiệp.