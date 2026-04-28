Cách dùng máy tính đúng để bền và mượt hơn

(GLO)- Trong thói quen sử dụng máy tính hiện nay, nhiều người ưu tiên chế độ sleep (ngủ) thay vì tắt máy hoàn toàn để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc chỉ “để máy ngủ” trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hiệu năng và tuổi thọ thiết bị.

Một trong những khuyến nghị đáng chú ý là “quy tắc 7 ngày” - tức nên khởi động lại máy tính ít nhất 1 lần mỗi tuần. Nguyên nhân là dù hệ điều hành ngày càng tối ưu, tình trạng “rò rỉ bộ nhớ” vẫn xảy ra khi các phần mềm chiếm dụng RAM nhưng không giải phóng hoàn toàn. Sau nhiều ngày hoạt động liên tục, điều này khiến máy trở nên chậm, giật lag hoặc phản hồi kém.

Không ít người chọn cách gập laptop lại hoặc để máy bàn “ngủ đông” thay vì tắt hẳn. Ảnh: Shutterstock

Việc restart không chỉ đơn thuần là tắt rồi bật lại máy, mà còn giúp “làm sạch” hệ thống: giải phóng bộ nhớ, khắc phục xung đột phần mềm, làm mới kết nối phần cứng và hoàn tất các bản cập nhật còn dang dở. Vì vậy, ngay cả với máy cấu hình cao, việc khởi động lại định kỳ vẫn cần thiết để duy trì hiệu suất ổn định.

Bên cạnh đó, người dùng thường phân vân giữa 2 lựa chọn: shutdown (tắt máy) hay sleep. Thực tế, mỗi chế độ có ưu và nhược điểm riêng. Sleep cho phép máy tạm dừng ở trạng thái năng lượng thấp nhưng vẫn giữ nguyên dữ liệu trong RAM, giúp người dùng quay lại công việc gần như ngay lập tức. Đây là lựa chọn phù hợp khi chỉ rời máy trong thời gian ngắn, như nghỉ trưa hoặc giữa các phiên làm việc.

Ngược lại, shutdown sẽ tắt hoàn toàn hệ thống, giúp tiết kiệm điện năng, giảm hao pin và cho máy “nghỉ ngơi” khi không sử dụng trong thời gian dài. Đặc biệt, với laptop hoặc máy cấu hình thấp, việc tắt máy thường xuyên có thể giúp duy trì độ ổn định và kéo dài tuổi thọ linh kiện.

Các chuyên gia khuyến nghị nên linh hoạt giữa 2 chế độ này thay vì chỉ sử dụng một cách cố định. Cụ thể, nên dùng sleep khi chỉ rời máy trong vài giờ, nhưng nên shutdown nếu không dùng máy trong nhiều ngày. Đồng thời, việc restart định kỳ (khoảng mỗi tuần) được xem là “liều thuốc” đơn giản nhưng hiệu quả để đảm bảo hệ thống luôn hoạt động mượt mà.