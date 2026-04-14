Ai Cập phóng thành công camera không gian lên Trạm vũ trụ quốc tế

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TTXVN, Vietnam+)

(GLO)- Nhằm phục vụ cho việc giám sát biến đổi khí hậu và theo dõi các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Đông Phi, Ai Cập đã phóng thành công camera không gian ClimCam lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong khuôn khổ sứ mệnh Cygnus NG-24.

Cơ quan Vũ trụ Ai Cập cho biết, việc phóng camera không gian ClimCam lên ISS được thực hiện vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 11-4 theo giờ địa phương, tức 18 giờ 41 phút cùng ngày ở Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: The Star/TTXVN

ClimCam là sản phẩm hợp tác khoa học giữa Cơ quan Vũ trụ Ai Cập, Cơ quan Vũ trụ Kenya và Chương trình Vũ trụ Quốc gia Uganda. Dự án ClimCam được lựa chọn thông qua cuộc thi quốc tế do Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề vũ trụ (UNOOSA) tổ chức.

Hệ thống sẽ hoạt động trong vòng 1 năm trên ISS, cung cấp hình ảnh và dữ liệu định kỳ về các khu vực mục tiêu.

Sau khi đến ISS, ClimCam sẽ được lắp đặt trên nền tảng Bartolomeo do Airbus vận hành và kết nối với mô-đun Columbus của châu Âu - một trong những nền tảng chứa thiết bị hiện đại nhất trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Hệ thống camera sử dụng công nghệ hình ảnh đa phổ, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thu thập và phân tích dữ liệu về các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ lụt cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Theo TS. Maged Ismail - Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Ai Cập, đây là bước tiến vượt bậc trong nỗ lực mở rộng hiện diện của Ai Cập trên trường vũ trụ quốc tế thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường các quan hệ đối tác khoa học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

Tin tức công nghệ

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

Tin tức công nghệ

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

Tin tức công nghệ

(GLO)- Bản nâng cấp mới đây của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

