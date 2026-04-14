Ai Cập phóng thành công camera không gian lên Trạm vũ trụ quốc tế

(GLO)- Nhằm phục vụ cho việc giám sát biến đổi khí hậu và theo dõi các hiện tượng thời tiết cực đoan tại Đông Phi, Ai Cập đã phóng thành công camera không gian ClimCam lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong khuôn khổ sứ mệnh Cygnus NG-24.

Cơ quan Vũ trụ Ai Cập cho biết, việc phóng camera không gian ClimCam lên ISS được thực hiện vào lúc 13 giờ 41 phút ngày 11-4 theo giờ địa phương, tức 18 giờ 41 phút cùng ngày ở Việt Nam.

ClimCam là sản phẩm hợp tác khoa học giữa Cơ quan Vũ trụ Ai Cập, Cơ quan Vũ trụ Kenya và Chương trình Vũ trụ Quốc gia Uganda. Dự án ClimCam được lựa chọn thông qua cuộc thi quốc tế do Văn phòng Liên hợp quốc về các vấn đề vũ trụ (UNOOSA) tổ chức.

Hệ thống sẽ hoạt động trong vòng 1 năm trên ISS, cung cấp hình ảnh và dữ liệu định kỳ về các khu vực mục tiêu.

Sau khi đến ISS, ClimCam sẽ được lắp đặt trên nền tảng Bartolomeo do Airbus vận hành và kết nối với mô-đun Columbus của châu Âu - một trong những nền tảng chứa thiết bị hiện đại nhất trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Hệ thống camera sử dụng công nghệ hình ảnh đa phổ, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép thu thập và phân tích dữ liệu về các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán, lũ lụt cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Theo TS. Maged Ismail - Giám đốc điều hành Cơ quan Vũ trụ Ai Cập, đây là bước tiến vượt bậc trong nỗ lực mở rộng hiện diện của Ai Cập trên trường vũ trụ quốc tế thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và tăng cường các quan hệ đối tác khoa học phục vụ mục tiêu phát triển bền vững.