Gia Lai phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ trong các tháng cao điểm nắng nóng

(GLO)- Tại Kế hoạch tiết kiệm điện năm 2026 và phát triển điện mặt trời mái nhà mà UBND tỉnh vừa ban hành, Gia Lai đặt ra mục tiêu phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ trong các tháng cao điểm nắng nóng.

Đồng thời, trong năm 2026, tỉnh phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn.

Triển khai đồng bộ các chương trình quản lý nhu cầu điện, dịch chuyển phụ tải và điều chỉnh phụ tải (DSM/DR); phấn đấu tiết giảm công suất phụ tải vào các khung giờ cao điểm của hệ thống điện khi có nguy cơ mất cân đối cung - cầu.

Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu tiết kiệm điện tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn. Ảnh: M.T

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ, ưu tiên lắp đặt tại cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ gia đình; khuyến khích lắp đặt kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) nhằm giảm phụ tải giờ cao điểm và tăng khả năng tự chủ nguồn điện tại chỗ.

Phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ; hoặc phấn đấu tổng công suất phát triển đạt 20% công suất lắp đặt ĐMTMN trong kế hoạch phát triển ĐMTMN, giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh (tổng công suất ĐMTMN phân bổ cho tỉnh Gia Lai là 146 MW).

Huy động tối đa các nguồn điện tại chỗ, nguồn điện dự phòng của các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khi hệ thống điện có nguy cơ thiếu hụt công suất; tăng cường sử dụng năng lượng tại chỗ nhằm giảm áp lực cung ứng điện từ hệ thống điện quốc gia. Phấn đấu giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện trên địa bàn tỉnh dưới 6%.

Tại kế hoạch này, UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể về thực hiện việc tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất; đồng thời, thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng và chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.

Tỉnh Gia Lai phấn đấu hàng năm có khoảng 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ. Ảnh: VGP News

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng điện tiếp tục gia tăng, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý nhu cầu và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giảm phụ tải đỉnh, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư nguồn điện mới.

Đồng thời, phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng phù hợp sẽ bổ sung nguồn điện tại chỗ, tăng cường tính linh hoạt của hệ thống điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

Khảo sát tu sửa giọt nước làng Bi

(GLO)- Sáng 7-4, chính quyền xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) tiến hành khảo sát khu vực giọt nước làng Bi nhằm xây dựng phương án tu sửa, tôn tạo, đồng thời gìn giữ một nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Jrai ở khu vực biên giới.

Tuyên truyền phòng, chống tảo hôn cho 100 phụ nữ dân tộc thiểu số xã Ia Krêl

(GLO)- Chiều 6-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Krêl tổ chức buổi truyền thông về thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” trong phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thu hút 100 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số tại địa phương tham gia.

Đề xuất bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế TNCN

(GLO)- Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế, đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây.

