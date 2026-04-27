Cảnh báo thủ đoạn giả danh phạt nguội, dẫn dụ người dân vào bẫy lừa đảo

(GLO)- Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục phát đi cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo mới, lợi dụng hình thức “phạt nguội” vi phạm giao thông để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo phản ánh, một trong những thủ đoạn phổ biến là các đối tượng gửi tin nhắn thông báo người dân bị “phạt nguội” với số tiền nhỏ, thường chỉ khoảng 50.000 đồng. Nội dung tin nhắn kèm theo link dẫn đến các trang web giả mạo, yêu cầu người nhận truy cập để tra cứu và nộp phạt.

Chị Ngọc Hà (Hà Nội) ngày 25-4 cho biết: Chị nhận được tin nhắn từ một số điện thoại di động trong nước với nội dung “xe bạn có vi phạm” kèm yêu cầu truy cập vào một trang web để xử lý ngay. Thấy tên miền có chữ “dichvucong”, chị tưởng là trang chính thức nên đã truy cập.

Giao diện của website giả mạo Cổng dịch vụ công, dụ người dùng nhập thông tin thẻ. Ảnh: Lưu Quý/VnExpress.net

Tại đây, website có giao diện gần giống “Cổng dịch vụ công quốc gia”, thông báo phương tiện của chị vi phạm lỗi “đỗ xe gây cản trở”, với mức phạt 50.000 đồng. Trang này còn tích hợp chức năng nộp phạt trực tuyến, yêu cầu người dùng nhập các thông tin như số thẻ, tên chủ thẻ, ngày hết hạn và mã CVV.

“Thấy số tiền nhỏ nên tôi định nộp luôn, nhưng lúc đó không mang thẻ, không nhớ thông tin để nhập. Nếu không, có thể đã mất tiền trong tài khoản” - chị Hà chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở tin nhắn, một số trường hợp còn nhận được cuộc gọi từ các đối tượng giả danh cảnh sát giao thông hoặc cơ quan chức năng, thông báo vi phạm và hướng dẫn nộp phạt trực tuyến nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng.

Trong khi đó, theo quy trình hiện hành, việc xử lý “phạt nguội” không yêu cầu người dân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng qua các link lạ. Thông báo vi phạm thường được gửi bằng văn bản hoặc người dân có thể chủ động tra cứu trên các cổng thông tin chính thức của cơ quan chức năng.

Các chuyên gia cảnh báo: Cùng với quá trình chuyển đổi số, số lượng website lừa đảo tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, với hàng nghìn trang bị phát hiện trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, liên tục thay đổi kịch bản để qua mặt người dùng.