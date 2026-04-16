Xác thực thuê bao di động: Có 2 tháng để làm, coi chừng bẫy lừa đảo

(GLO)- Từ ngày 15-4, quy định xác thực thông tin thuê bao di động theo Thông tư 08 chính thức có hiệu lực trên toàn quốc, yêu cầu người dùng đối soát và bổ sung dữ liệu cá nhân, bao gồm cả thông tin sinh trắc học, nhằm đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định, người dân có tối đa khoảng 2 tháng để hoàn tất việc xác thực (đến giữa tháng 6-2026). Sau thời hạn này, các thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin có thể bị hạn chế dịch vụ, thậm chí bị thu hồi số.

Lo ngại bị khóa số điện thoại, nhiều người đã đi xác thực thông tin ngay trong ngày đầu tiên. Ảnh: VnE

Ghi nhận trong những ngày đầu triển khai, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng, lượng người đến xác thực tăng đột biến, có nơi phải xếp hàng chờ đợi. Tuy nhiên, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý lo ngại bị khóa sim, trong khi thực tế không phải tất cả thuê bao đều phải thực hiện ngay, mà việc xác thực được triển khai theo từng đợt, dựa trên thông báo của nhà mạng.

Các chuyên gia cho rằng quy định mới sẽ góp phần siết chặt quản lý, hạn chế sim rác và các hành vi lừa đảo. Trước đây, việc xác thực thường chỉ thực hiện một lần khi đăng ký sim, tạo kẽ hở để mua bán, chuyển nhượng sim đã đứng tên chính chủ cho các đối tượng xấu.

Tuy vậy, cơ quan chức năng cũng cảnh báo nguy cơ phát sinh các chiêu trò lừa đảo lợi dụng chủ trương này. Trong thời gian người dân thực hiện xác thực, kẻ gian có thể giả danh nhà mạng, gửi tin nhắn hoặc đường link yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc dữ liệu sinh trắc học nhằm chiếm đoạt tài sản.

Người dùng được khuyến cáo chỉ thực hiện xác thực qua các kênh chính thức như ứng dụng định danh điện tử (VNeID), ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp tại điểm giao dịch hợp pháp; tuyệt đối không cung cấp thông tin cho các nguồn không rõ ràng để tránh bị lừa đảo.