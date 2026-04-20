Hôm nay (20-4) là hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản cho cơ quan thuế

(GLO)- Theo quy định, thời hạn cuối cùng để hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong kinh doanh cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp là ngày 20-4.

Theo đó, căn cứ theo khoản 4 Điều 13 Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện thông báo cho cơ quan Thuế theo phương thức điện tử tất cả số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh.

Hôm nay là hạn chót hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong kinh doanh cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.

Tương tự, với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm trên 50 tỷ đồng, 20-4 cũng là thời hạn chậm nhất phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho, tờ khai thuế (tháng 1, 2, 3 năm 2026) tới cơ quan Thuế.

Trong khi nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng (nộp thuế theo doanh thu) thì hạn chót phải thông báo số tài khoản, nộp tờ khai thuế tới cơ quan Thuế là ngày 30-4.

Đồng thời, ngày 30-4 cũng là hạn chót nhóm hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3-50 tỷ đồng hoặc từ 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng (nộp thuế theo thu nhập tính thuế) phải thông báo số tài khoản, nộp bảng kê tồn kho, tờ khai thuế tới cơ quan Thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh gửi Thông báo số tài khoản/số hiệu ví điện tử theo mẫu số 01/BK-STK ban hành kèm theo Thông tư này kèm theo Thông báo doanh thu hoặc Tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Được biết, theo Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi Điều 19 tại Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, hành vi không cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan Thuế có thể bị phạt từ 10-16 triệu đồng.

Hành vi cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, tài khoản của người nộp thuế theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu của cơ quan Thuế quá thời hạn quy định từ 5 ngày trở lên bị phạt từ 2-6 triệu đồng.

Hành vi cung cấp không chính xác thông tin liên quan đến tài khoản của người nộp thuế tại tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan thuế bị phạt từ 6-10 triệu đồng…

Cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, mức phạt tiền với hộ kinh doanh bằng 1/2 mức phạt tiền áp dụng cho tổ chức.