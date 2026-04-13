Nhanh chóng đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống

(GLO)- Việc cơ quan thuế nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống đã đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nộp thuế, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nhiều chính sách thuế mới mang tính nhân văn và đột phá

Nhiều năm qua, chị Nguyễn Thị Thu Ngân thuê căn hộ nhỏ trên đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam) vừa để ở, vừa kinh doanh. Hằng năm, gia đình chị phải nộp lệ phí môn bài, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Nhưng theo quy định mới, từ năm 2026, trường hợp của chị Ngân được miễn các khoản thuế nói trên.

“Kinh doanh hàng tạp hóa lời lãi không nhiều, trong khi phải chi một khoản tiền lớn cho sinh hoạt gia đình, lo cho các con ăn học và tiền thuế nên kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Việc Nhà nước miễn thuế sẽ giảm áp lực về tài chính, tạo động lực cho gia đình vươn lên” - chị Ngân chia sẻ.

Chị Ngân là một trong hàng nghìn hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi bởi những chính sách thuế mới. Theo Thuế tỉnh, năm 2026 có nhiều chính sách về thuế mới mang tính nhân văn và đột phá, tác động sâu rộng đến người nộp thuế.

Thay đổi lớn nhất phải kể đến chính sách miễn lệ phí môn bài. Trước đây, tất cả người nộp thuế đều phải nộp khoản này, kể cả doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh. Nhưng từ ngày 1-1-2026, người nộp thuế được miễn lệ phí môn bài và miễn làm các thủ tục có liên quan.

Công chức Thuế tỉnh tư vấn, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quy định mới trên không gian mạng. Ảnh: T.S

Chính sách thuế TNCN cũng có sự thay đổi lớn. Nếu như trước đây, hộ kinh doanh có doanh thu 100 triệu đồng/năm phải nộp 0,5% tiền thuế TNCN trên tổng doanh thu thì hiện nay, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống được miễn thuế TNCN.

Không chỉ có vậy, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm cũng được trừ phần 500 triệu đồng trước khi tính thuế TNCN. “Việc nâng ngưỡng không chịu thuế lên 500 triệu đồng/năm, tăng gấp 5 lần so với trước tác động tích cực đến đa số hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh” - ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Trưởng Thuế tỉnh cho biết.

Thuế thu nhập DN cũng được điều chỉnh mới, tạo động lực thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển. Trước đây, tất cả DN đều phải chịu 20% thuế thu nhập DN. Nhưng hiện nay, việc tính thuế thu nhập DN dựa trên quy mô người lao động, vốn và doanh thu, trong đó, nhóm DN nhỏ và siêu nhỏ chịu thuế suất từ 15-17%.

Đặc biệt, chính sách thuế đối với lĩnh vực xăng dầu có sự thay đổi chưa từng thấy. Từ ngày 26-3 đến hết ngày 15-4-2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Đồng thời, xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng vừa không phải kê khai, tính nộp thuế VAT, vừa được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Sự thay đổi mang tính đột phá này sẽ góp phần ổn định thị trường xăng dầu, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời giúp người dân, DN giảm bớt khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, chính sách giảm thuế VAT từ 10% còn 8% đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ và hoàn thuế cũng được duy trì… mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế, kích cầu tiêu dùng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Đưa nhanh chính sách thuế vào cuộc sống

Các chính sách mới kèm theo nhiều quy định phức tạp và đều có thời hạn nhất định dễ khiến người nộp thuế bỡ ngỡ. Hiểu rõ điều này, Thuế tỉnh nhanh chóng rà soát, phân loại từng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, liên tục cập nhật các văn bản có liên quan, biên soạn thành sổ tay ngắn gọn, nêu bật những điểm mới, điểm cần lưu ý, quy trình thủ tục cần thực hiện, từ đó kết nối và truyền tải thông tin để người nộp thuế biết sớm.

Toàn ngành đã tập trung tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ nội dung từng chính sách, giúp người nộp thuế tiếp cận và hiểu rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, trình tự, thủ tục. Cùng với đó, ngành tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp và trực tuyến để tư vấn, hướng dẫn cụ thể các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ.

Cổng giao tiếp điện tử và các nền tảng mạng xã hội cũng được cơ quan thuế phát huy tối đa, giúp người nộp thuế hiểu rõ và thực hiện nhanh, đúng quy định.

Chị Nguyễn Thị Tô - chủ cơ sở Tâm Thư (phường Quy Nhơn Nam) kinh doanh mặt hàng sơn nước và các loại thực phẩm - cho biết: “Được cơ quan thuế tận tình hướng dẫn, tôi đã áp dụng đúng quy định để được khấu trừ thuế, giảm thuế; thực hiện tốt việc kê khai hàng hóa, lập và xuất hóa đơn, tránh những vi phạm không đáng có”.

Cả người dân và doanh nghiệp đều được hưởng lợi bởi chính sách hỗ trợ thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng xăng, dầu. Ảnh: T.S

Cùng với việc cụ thể hóa các chính sách miễn, giảm thuế, cơ quan thuế cũng tích cực thực hiện hoàn thuế bằng phương thức điện tử, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho DN, tạo điều kiện để DN có thêm vốn tái đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ ngày 1-1 đến 12-3, cơ quan thuế đã tiếp nhận và giải quyết nhanh 79 hồ sơ hoàn thuế cho DN với số tiền 521 tỷ đồng, không có hồ sơ trễ hạn.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm: Thời gian thực hiện chính sách ngắn, nếu chậm trễ sẽ khiến người hưởng lợi thiệt thòi. Vì thế, Thuế tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành nhằm hỗ trợ kịp thời, chính xác để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến từng đối tượng được thụ hưởng, đảm bảo tối đa quyền lợi của người nộp thuế.