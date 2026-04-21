Gia Lai: 54 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn quý IV/2025

Trong đợt này có 1.998.560 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được lập từ ngày 1-10 đến ngày 31-12-2025; trong đó, 414.491 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện được đưa vào ứng dụng lựa chọn ngẫu nhiên.

Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Gia Lai thực hiện bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn trúng thưởng quý IV/2025. Ảnh: Nhật Trường

Kết quả, 54 cá nhân, hộ kinh doanh đã trúng thưởng hóa đơn may mắn với tổng trị giá 172 triệu đồng. Trong đó, 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, thuộc về hộ kinh doanh Võ Thị Thu Hương (phường Pleiku); 12 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 20 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 21 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Công bố kết quả Chương trình hóa đơn may mắn quý IV/2025 với 54 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Ảnh: Nhật Trường

Việc thực hiện Chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu người bán lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, qua đó tăng cường quản lý doanh thu, tránh thất thu ngân sách nhà nước; đồng thời, tạo lập thói quen mua hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.