Gia Lai: 54 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng hóa đơn may mắn quý IV/2025

(GLO)- Sáng 21-4, Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn của tỉnh Gia Lai đã tổ chức bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên và công bố kết quả quý IV/2025.

Trong đợt này có 1.998.560 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế được lập từ ngày 1-10 đến ngày 31-12-2025; trong đó, 414.491 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện được đưa vào ứng dụng lựa chọn ngẫu nhiên.

Hội đồng giám sát Chương trình hóa đơn may mắn tỉnh Gia Lai thực hiện bấm nút lựa chọn ngẫu nhiên hóa đơn trúng thưởng quý IV/2025. Ảnh: Nhật Trường

Kết quả, 54 cá nhân, hộ kinh doanh đã trúng thưởng hóa đơn may mắn với tổng trị giá 172 triệu đồng. Trong đó, 1 giải nhất trị giá 10 triệu đồng, thuộc về hộ kinh doanh Võ Thị Thu Hương (phường Pleiku); 12 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 20 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải ba, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 21 cá nhân, hộ kinh doanh trúng giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

Công bố kết quả Chương trình hóa đơn may mắn quý IV/2025 với 54 cá nhân, hộ kinh doanh trúng thưởng. Ảnh: Nhật Trường

Việc thực hiện Chương trình hóa đơn may mắn nhằm khuyến khích người tiêu dùng yêu cầu người bán lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi mua bán hàng hóa, dịch vụ, qua đó tăng cường quản lý doanh thu, tránh thất thu ngân sách nhà nước; đồng thời, tạo lập thói quen mua hàng hóa, dịch vụ phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

Nhanh chóng đưa chính sách thuế mới vào cuộc sống

(GLO)- Việc cơ quan thuế nhanh chóng đưa chính sách hỗ trợ thuế vào cuộc sống đã đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người nộp thuế, đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

