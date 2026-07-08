Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn khảo sát tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại xã Canh Liên

(GLO)- Sáng 8-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát thực tế về tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân tại các làng thuộc xã Canh Liên.

Canh Liên là xã miền núi, cách trung tâm tỉnh khoảng 65 km, có diện tích tự nhiên 331,67 km². Toàn xã có 711 hộ với 2.387 nhân khẩu, trong đó trên 99% là dân tộc thiểu số. Dân cư phân bố không tập trung, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn.

Địa phương có tỷ lệ che phủ rừng đạt 79,57%, với khoảng 21.000 ha rừng tự nhiên và gần 10.000 ha rừng sản xuất.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ hai từ phải sang) khảo sát tình hình thực tế tại xã Canh Liên. Ảnh: Hà Đức

Thời gian qua, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Qua rà soát 15 chỉ tiêu chủ yếu tỉnh giao năm 2026, xã có 11 chỉ tiêu hoàn thành, đạt tiến độ; 2 chỉ tiêu thực hiện theo lộ trình năm; 2 chỉ tiêu đang tiếp tục thực hiện là thu ngân sách và doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ, nhiều công trình thiết yếu được triển khai xây dựng. Trên địa bàn xã có 3 dự án điện gió đang được nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư, tạo tiền đề phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời. Công tác giáo dục tiếp tục ổn định, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn; chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt trên 97 điểm. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; Đảng bộ xã hiện có 292 đảng viên.

Bên cạnh kết quả đạt được, xã Canh Liên vẫn còn một số hạn chế như: thu ngân sách chưa đạt yêu cầu, quy mô kinh tế còn nhỏ; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; nguồn nhân lực còn thiếu; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được khai thác hiệu quả…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho Thường trực Đảng ủy xã Canh Liên. Ảnh: Hà Đức

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã khảo sát, nắm tình hình tại các làng: Kà Nâu, Kà Bông, Cát, Chồm; nghe Thường trực Đảng ủy xã Canh Liên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cũng như những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Trên cơ sở đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả xã Canh Liên đã đạt được, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã Canh Liên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tập trung chỉ đạo khai thác hiệu quả các lợi thế của địa phương, nhất là lợi thế về rừng để phát triển kinh tế; đẩy mạnh phát triển lâm nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng.

Bên cạnh đó, chú trọng cải cách hành chính, chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội; tạo sinh kế, việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của nhân dân.

Dịp này, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng phần quà của Thường trực Tỉnh ủy cho xã Canh Liên.