Mở rộng bao phủ bảo hiểm y tế vì sức khỏe cộng đồng

(GLO)- Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Gia Lai hiện có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 93,71% dân số. Những năm qua, bảo hiểm y tế đã khẳng định vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, là “tấm lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

An tâm khi có BHYT

Nhiều năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Dung (tổ 1 Thống Nhất, phường Thống Nhất) luôn duy trì tham gia BHYT. Ở tuổi 62, thường xuyên phải theo dõi sức khỏe và khám bệnh định kỳ, bà càng thấm thía giá trị của tấm thẻ BHYT.

Bà Dung chia sẻ: “Có BHYT mình an tâm hơn. Tuổi già nhiều bệnh, đi khám chữa bệnh thường xuyên nên được quỹ BHYT hỗ trợ chi phí, giảm bớt rất nhiều lo lắng khi đau ốm”.

Nhân viên Trung tâm Y tế Đức Cơ giải thích các chính sách bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 giúp người dân nắm bắt thông tin. Ảnh: Như Nguyện

Đối với những hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, giá trị của BHYT càng trở nên thiết thực hơn. Chị Siu Bếp (làng O Grưng, xã Ia Ko) vẫn chưa quên quãng thời gian con mình nằm viện liên tục suốt hơn 2 năm kể từ khi sinh ra do phụ thuộc máy thở. Chi phí điều trị kéo dài là gánh nặng vượt quá khả năng của gia đình.

“Nhờ được Nhà nước cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi mà con tôi có cơ hội điều trị. Với người nghèo, tấm thẻ BHYT thực sự rất quý giá và ý nghĩa” - chị Bếp xúc động nói.

Không chỉ là giải pháp phòng ngừa rủi ro cho bản thân, BHYT còn thể hiện tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Anh Lê Đình Chính (phường Quy Nhơn Nam) cho rằng, tham gia BHYT khi còn khỏe mạnh là cách mỗi người chung tay đóng góp vào quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ những người không may mắc bệnh.

“Không nên đợi đến khi ốm đau mới nghĩ đến việc mua BHYT. Tham gia BHYT vừa bảo vệ mình, vừa góp phần san sẻ khó khăn với những người bệnh khác” - anh Chính bày tỏ.

Theo bác sĩ CKII Trần Kế Toán - Trưởng Khoa Tim mạch, BVĐK Gia Lai, nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch phải thực hiện các kỹ thuật can thiệp hoặc phẫu thuật với chi phí từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Nếu không có BHYT, rất nhiều gia đình sẽ rơi vào khó khăn về tài chính.

“BHYT giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời giảm đáng kể chi phí điều trị. Đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số hay các trường hợp mắc bệnh nặng, đây thực sự là điểm tựa quan trọng” - bác sĩ Toán nhấn mạnh.

Tăng cường vận động người dân tham gia BHYT

Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có hơn 1,8 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Quỹ BHYT đã chi trả hơn 1.263 tỷ đồng cho người bệnh, trong đó gần 834 tỷ đồng cho điều trị nội trú và trên 428 tỷ đồng cho khám chữa bệnh ngoại trú. Đây là nguồn hỗ trợ rất lớn giúp hàng triệu lượt người giảm bớt gánh nặng chi phí y tế.

Nhờ có bảo hiểm y tế nên gia đình bệnh nhân ở làng O Đất, xã Ia Băng an tâm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Ông Vũ Mạnh Chữ - Giám đốc BHXH tỉnh - thông tin: Từ ngày 1-7-2026, một số quy định mới về BHYT bắt đầu có hiệu lực theo hướng mở rộng quyền lợi cho người tham gia. Điểm mới nổi bật là người có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu sẽ được quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng đối với nhiều bệnh, nhóm bệnh trước đây chưa được thanh toán.

“Chính sách này góp phần giảm thêm chi phí khám chữa bệnh cho người dân, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia BHYT. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thanh toán này chỉ thực hiện đối với một số nhóm cơ sở y tế theo quy định và trên phần chi phí thuộc phạm vi được quỹ BHYT chi trả. Vì vậy, người dân vẫn nên khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc thực hiện đúng quy định chuyển tuyến để được hưởng đầy đủ quyền lợi” - ông Chữ cho hay.

Dù tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh đạt 93,71% dân số, Gia Lai vẫn cần vận động thêm 126.723 người tham gia để hoàn thành mục tiêu 96,1% trong năm 2026.

Theo ông Vũ Mạnh Chữ, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về lợi ích của BHYT. Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng, tham gia BHYT là giải pháp giúp người dân chủ động bảo vệ sức khỏe, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.