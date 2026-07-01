(GLO)- Gia Lai tiếp tục mở rộng dư địa phát triển năng lượng tái tạo khi UBND tỉnh vừa quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh tại xã Ia Dreh. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.007 tỷ đồng với công suất thiết kế 40 MW.

Theo quyết định, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu. Nhà máy có công suất thiết kế 40 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 63.030 MWh/năm, đấu nối vào lưới điện quốc gia qua đường dây 110 kV mạch kép kết nối với Trạm biến áp 220 kV Krông Pa.

UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện mặt trời nổi Ea Dreh hơn 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Ngô Mạo

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 46,05 ha, gồm hơn 40 ha mặt hồ thủy lợi Ea Dreh và khoảng 6 ha đất. Tổng vốn đầu tư dự kiến 1.007 tỷ đồng, trong đó, chi phí thực hiện dự án khoảng 1.000 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 7 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, từ tháng 6 đến tháng 8-2026 sẽ hoàn thành chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; tháng 2-2027 khởi công xây dựng; đến tháng 2-2028 hoàn thành, đưa nhà máy vào vận hành. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, không ảnh hưởng đến chức năng tích nước, điều tiết nước và nhiệm vụ tưới của hồ chứa; đồng thời thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, kiểm soát tỷ lệ che phủ mặt nước, không sử dụng hóa chất gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước khi vệ sinh tấm pin.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành và UBND xã Ia Dreh phối hợp triển khai các thủ tục liên quan, bảo đảm dự án chỉ được thi công khi hoàn tất đầy đủ các thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.