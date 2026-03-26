Đoàn xã Ia Dreh ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng thanh thiếu nhi

(GLO)- Ngày 26-3, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng thanh thiếu nhi, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Theo đó, CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi có 30 thành viên là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Ngô Quyền, do thầy Nguyễn Tiến Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền) làm chủ nhiệm.

CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi Trường THCS Ngô Quyền góp phần giúp thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Các thành viên sẽ sinh hoạt định kỳ vào cuối tuần, tập luyện các bài chiêng truyền thống do các nghệ nhân trong xã trực tiếp hướng dẫn; đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa, lịch sử của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Việc thành lập CLB không chỉ giúp học sinh được tiếp cận, học tập và trình diễn cồng chiêng, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Quang cảnh buổi ra mắt CLB cồng chiêng. Ảnh: ĐVCC

Theo anh Nay Chương (Bí thư Đoàn xã Ia Dreh), thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của CLB, tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, giao lưu văn hóa, biểu diễn tại các sự kiện của địa phương, qua đó, lan tỏa tình yêu văn hóa cồng chiêng trong thanh thiếu nhi trên địa bàn.