Đoàn xã Ia Dreh ra mắt Câu lạc bộ cồng chiêng thanh thiếu nhi

(GLO)- Ngày 26-3, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THCS Ngô Quyền tổ chức ra mắt Câu lạc bộ (CLB) cồng chiêng thanh thiếu nhi, nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh.

Theo đó, CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi có 30 thành viên là học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 của Trường THCS Ngô Quyền, do thầy Nguyễn Tiến Dũng (Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Quyền) làm chủ nhiệm.

CLB cồng chiêng thanh thiếu nhi Trường THCS Ngô Quyền góp phần giúp thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc. Ảnh: ĐVCC

Các thành viên sẽ sinh hoạt định kỳ vào cuối tuần, tập luyện các bài chiêng truyền thống do các nghệ nhân trong xã trực tiếp hướng dẫn; đồng thời tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa, lịch sử của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Việc thành lập CLB không chỉ giúp học sinh được tiếp cận, học tập và trình diễn cồng chiêng, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Quang cảnh buổi ra mắt CLB cồng chiêng. Ảnh: ĐVCC

Theo anh Nay Chương (Bí thư Đoàn xã Ia Dreh), thời gian tới, Đoàn xã sẽ tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động của CLB, tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ, giao lưu văn hóa, biểu diễn tại các sự kiện của địa phương, qua đó, lan tỏa tình yêu văn hóa cồng chiêng trong thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Xã Ia Dreh nỗ lực giảm nghèo bền vững

(GLO)- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, xã Ia Dreh đã triển khai đồng bộ các chương trình, dự án giảm nghèo, lấy việc nâng cao thu nhập cho người dân làm mục tiêu phấn đấu.

Làng Kép 1 tổ chức ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Sáng 22-3, tại khuôn viên nhà rông làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới đã diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; đại diện các sở, ngành và đông đảo người dân địa phương.

Gia Lai: Thư viện công cộng và thư viện nhà trường phối hợp phát triển văn hóa đọc

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai vừa thống nhất ký kết “Chương trình phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, đẩy mạnh giáo dục và phục vụ học tập suốt đời trong thư viện các trường học và trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2026 - 2030”.

Bảo tàng tỉnh Gia Lai rộng cửa đón khách Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Bảo tàng tỉnh Gia Lai (số 26 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang triển khai làm mới không gian trưng bày, tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, rộng cửa đón du khách để hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh lịch sử, văn hóa của địa phương.

Về làng Kép xem lễ ăn trâu mừng nhà rông mới

(GLO)- Trong 2 ngày (21 và 22-3), tại làng Kép 1 (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai), lễ khánh thành nhà rông mới sẽ diễn ra với nhiều nghi lễ truyền thống đặc sắc, kết hợp các hoạt động tham quan, trải nghiệm văn hóa cộng đồng.

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

(GLO)- Cuối năm 2025, cuốn sách Nghề dệt truyền thống tỉnh Bình Định (từ thế kỷ XIX đến nay) của ThS. Hoàng Bình ra mắt bạn đọc như một công trình biên khảo công phu về một nghề thủ công từng gắn bó mật thiết với đời sống người dân đất Võ.

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Trường Đại học An ninh nhân dân (Bộ Công an) vừa giới thiệu cuốn sách “Đổi mới, kiến tạo, hội nhập, phát triển” của đồng chí Nguyễn Tấn Dũng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ.

Về chùa Phật Lồi xin lộc đầu năm

(GLO)- Cứ đến Rằm tháng Giêng, chùa Linh Sơn (khu phố Hội Thành, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lại đón đông đảo người dân và du khách đến dâng hương, xin bùa Phật Lồi.

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan

(GLO)- Tối 1-3, tại nhà lưu niệm thi sĩ Yến Lan (khu phố Hòa Cư, phường An Nhơn Đông), Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường An Nhơn Đông tổ chức chương trình tọa đàm - thơ nhạc kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố thi sĩ Yến Lan (2/3/1916 - 2/3/2026).

