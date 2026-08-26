Đồng chí Trần Minh Sơn tiếp xã giao Đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh của Lào và Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp xã giao Đoàn đại biểu thanh niên các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia, nhân dịp các đoàn đến thăm, giao lưu thanh niên tại tỉnh.

Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí: Phạm Hồng Hiệp - Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai; cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: N.H

Về phía Đoàn Thanh niên các tỉnh Nam Lào có ông Souvanhnalat Sihanonh - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Champasack; Sengphaylin Chănthavisouk - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Attapeu; Sulisak Xayphasuet - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Salavan; Sengnopha Mikđavong - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn SeKong.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai (bên phải) phát biểu tại buổi tiếp xã giao. Ảnh: N.H

Về phía Hội LHTN các tỉnh Đông Bắc Campuchia có ông Sam Socheang - Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Ratanakiri; Chan Samphois - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh Stung Treng; Kưm Chăn Bành Nha - Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Preah Vihear.

Đại diện lãnh đạo các Đoàn Thanh niên của các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia tại buổi tiếp. Ảnh: N.H

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn bày tỏ vui mừng và trân trọng được đón tiếp các trưởng đoàn, cùng toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên các tỉnh: Champasak, Attapeu, Salavan, Sekong của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và các tỉnh: Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear của Vương quốc Campuchia đến thăm, giao lưu thanh niên tại tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc các thành viên nhiều sức khỏe, niềm vui và có chuyến công tác ý nghĩa, thành công tại tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Trần Minh Sơn (thứ 8 từ trái sang) tặng quà cho đại diện các đoàn. Ảnh: N.H

Đồng chí Trần Minh Sơn nhấn mạnh: Việt Nam - Lào - Campuchia là 3 nước láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 3 nước dày công vun đắp.

Trong mối quan hệ đặc biệt đó, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, là lực lượng kế tục và tiếp tục vun đắp những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã xây dựng.

Gia Lai luôn trân trọng mối quan hệ gắn bó với các địa phương của Lào và Campuchia, đặc biệt là các tỉnh Nam Lào và khu vực Đông Bắc Campuchia. Đây không chỉ là mối quan hệ giữa các địa phương, mà còn là sự gắn kết giữa nhân dân, giữa thế hệ trẻ và giữa những người bạn có chung đường biên giới, chung mong muốn về hòa bình, ổn định và phát triển.

Mối quan hệ gắn bó đó còn thể hiện qua việc tỉnh Gia Lai đã ký 7 thỏa thuận quốc tế mới; trong đó, có 4 thỏa thuận quốc tế với các tỉnh Nam Lào, 3 thỏa thuận quốc tế với các tỉnh của Vương quốc Campuchia.

Về hợp tác kinh tế, tỉnh Gia Lai hiện có 15 doanh nghiệp đầu tư tại các tỉnh Nam Lào, với tổng vốn đầu tư hơn 595,3 triệu USD, chủ yếu là trồng cao su, cây lấy gỗ, chuối, dịch vụ...

Ngoài ra, các doanh nghiệp của tỉnh có 19 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng số vốn đăng ký hơn 913 triệu USD, trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhìn chung, các dự án hoạt động có hiệu quả, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, được chính quyền địa phương nước sở tại quan tâm ủng hộ.

Song song với đó, hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt sinh viên Lào đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Cổ truyền Việt Nam...

Với những kết quả đã đạt được đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn mong rằng, thời gian tới, cùng với tình cảm và những kết nối được hình thành sẽ tiếp tục được thúc đẩy, thắt chặt và đưa mối quan hệ hợp tác với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Đồng thời, phối hợp nhằm tăng cường mạnh mẽ kết nối hạ tầng giao thông để khơi thông hành lang kinh tế Đông - Tây, thúc đẩy nhanh các chương trình hợp tác thương mại biên giới, đầu tư nông nghiệp công nghệ cao và phát triển du lịch sinh thái, văn hóa vùng biên.

Bên cạnh đó, tỉnh đặc biệt coi trọng việc phối hợp chặt chẽ để giữ vững an ninh, trật tự tuyến biên giới, xây dựng vùng biên giới hòa bình, hữu nghị và cùng phát triển bền vững.

Đại diện các Đoàn đại biểu các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia bày tỏ vui mừng và xúc động trước sự đón tiếp chân thành, tình cảm, thắm tình hữu nghị, thân thiết như đồng chí, anh em mà lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã dành cho các đoàn.

Đây là cơ hội để các bên trao đổi kinh nghiệm về tổ chức thực hiện công tác thanh niên, đặc biệt là phát triển kinh tế - xã hội gắn với lập thân lập nghiệp ổn định cho thế hệ trẻ.

Đại diện các đoàn tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết đặc biệt, với sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, mối quan hệ hợp tác giữa Đoàn Thanh niên các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển toàn diện và đạt hiệu quả cao.