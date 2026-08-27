Phường Pleiku giảm 6 đầu mối trường học sau sáp nhập

(GLO)- Chiều 27-8, Đảng ủy, UBND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về sáp nhập cơ sở giáo dục công lập, thành lập chi bộ và công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường Pleiku đã công bố các quyết định sáp nhập 11 cơ sở giáo dục công lập thành 5 trường học mới; Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng và phó hiệu trưởng của các trường học mới sau sáp nhập.

Lãnh đạo UBND phường Pleiku trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng các trường học sau sáp nhập. Ảnh: Phương Thảo

Cụ thể, phường thành lập Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và cấp Tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, do bà Bùi Thị Phương Hoa làm hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Chu Văn An được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Cù Chính Lan và Trường Tiểu học Chu Văn An, do bà Đinh Thị Phượng làm hiệu trưởng.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, Trường Tiểu học Bùi Dự và Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, do bà Dương Thị Oanh làm hiệu trưởng.

Ở bậc THCS, Trường THCS Nguyễn Huệ được thành lập trên cơ sở sáp nhập cấp THCS của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám và trường THCS Nguyễn Huệ do bà Nguyễn Thị Kim làm hiệu trưởng.

Ở bậc mầm non, Trường Mầm non Hoa Phong Lan được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Hoa Phong Lan, Trường Mầm non Mai Vàng và Mầm non Ánh Dương, do bà Trần Thị Thoa làm hiệu trưởng.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước trao quyết định chỉ định Bí thư chi bộ các trường học sau sáp nhập. Ảnh: Phương Thảo

Sau sắp xếp, số đầu mối trường học trên địa bàn phường Pleiku giảm từ 13 xuống còn 7 trường, giảm 6 đầu mối, tương ứng 46,15%. Hệ thống trường học gồm 2 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 2 trường THCS. Trong đó, Trường THCS Phạm Hồng Thái và Trường Mầm non Hoa Hồng được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Cũng tại hội nghị, Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Pleiku công bố các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về kết thúc hoạt động của 11 chi bộ trường học cũ; thành lập 5 chi bộ trường học mới; chỉ định ban chấp hành, bí thư, phó bí thư chi bộ các trường học sau sắp xếp.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh, những quyết định được công bố là sự ghi nhận quá trình công tác; đồng thời thể hiện sự tin tưởng và giao trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền đối với đội ngũ được chỉ định, bổ nhiệm; đồng thời, ghi nhận những đóng góp, kinh nghiệm và tâm huyết của các cán bộ không tiếp tục giữ chức vụ quản lý do yêu cầu sắp xếp tổ chức.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku đề nghị đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dù ở cương vị nào cũng đặt lợi ích tập thể, nhà trường và học sinh lên trên hết; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất sau sáp nhập.

Các chi bộ mới sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ trong cấp ủy, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ.

Ban Giám hiệu các trường khẩn trương rà soát quy chế làm việc, quy chế phối hợp, bảo đảm nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, giúp bộ máy mới vận hành thông suốt ngay từ đầu năm học.