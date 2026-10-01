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Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức đi thực tế tại phường Hoài Nhơn Bắc

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Ngày 30-9 và 1-10, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức cho 14 hội viên, phóng viên, nhà báo đi thực tế tại phường Hoài Nhơn Bắc nhằm tìm hiểu các điểm đến, làng nghề truyền thống, mô hình sản xuất kinh doanh và tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn.

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Cao nguyên La Vuông, một trong những điểm đến của đoàn. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là chuyến thực tế thứ ba do Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức trong năm 2026.

Theo đó, đoàn sẽ khảo sát các điểm đến nổi bật tại phường Hoài Nhơn Bắc như: cao nguyên La Vuông, suối Cô Tiên, thung lũng Cầu Lầy, thác Ba Tầng, suối Đá Vàng, chùa Tịnh Viên...

Đoàn cũng tìm hiểu một số điểm sản xuất và dịch vụ như trang trại nuôi chồn thương phẩm, cơ sở yến sào; khảo sát cảng cá Tam Quan, cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống; tìm hiểu mô hình hợp tác xã chiếu cói, làng hoa…

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Các hội viên ﻿tìm hiểu về quy trình nuôi chồn thương phẩm tại một trang trại trên địa bàn. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hoạt động nhằm mục tiêu tăng cường giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm thực tiễn, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, phóng viên, nhà báo.

Đồng thời, chuyến đi tạo nguồn tư liệu để các nhà báo sáng tạo những tác phẩm báo chí chất lượng, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

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