Từ vụ “thần y” không bằng cấp: Làm sao biết người chữa bệnh có giấy phép?

(GLO)- Người tự xưng “thần y”, “lương y gia truyền” hay quảng cáo chữa được nhiều bệnh không có nghĩa là đủ điều kiện hành nghề. Người dân có thể kiểm tra giấy phép, phạm vi hành nghề và thông tin đăng ký trước khi quyết định khám, chữa bệnh.

Vụ việc 1 người tự xưng có khả năng chữa bệnh tại Bắc Ninh vừa bị cơ quan Công an phát hiện tiếp tục đặt ra câu hỏi: Người dân làm thế nào để biết người đang khám, chữa bệnh cho mình có giấy phép hành nghề hay không?

Không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép hành nghề nhưng Nguyễn Văn Mạnh vẫn tổ chức chữa bệnh cho người dân. Ảnh: MXH/VOV

Theo thông tin được công bố, ngày 18-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp các đơn vị chức năng làm việc với những người liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh, bán thuốc tại cơ sở “Điện Đại Thành - Thiên Y Thánh Mẫu” ở phường Đồng Nguyên.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Mạnh (SN 1977) - chủ cơ sở - chỉ học hết lớp 7, không được đào tạo chuyên môn, không có bằng cấp, chứng chỉ hay giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh theo quy định.

Từ năm 2010, người này bắt đầu tự tổ chức khám, chữa một số bệnh. Khoảng cuối tháng 6-2026, Mạnh tập trung vào các trường hợp câm điếc bẩm sinh, tự kỷ, tăng động và sử dụng những phương pháp điều trị tự nghĩ ra, không có cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả.

Ngày 21-8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gồm bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng, lương y, người có bài thuốc gia truyền và người có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Do đó, việc một người tự giới thiệu là “thần y”, “lương y”, có bài thuốc hay phương pháp chữa bệnh được truyền lại nhiều đời không đồng nghĩa với việc đương nhiên được phép hành nghề.

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP quy định người có giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền hoặc giấy chứng nhận phương pháp chữa bệnh gia truyền phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

Bộ Y tế ngày 9-1-2026 cũng đã ban hành Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT về cấp giấy chứng nhận lương y, giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, người có phương pháp chữa bệnh gia truyền và việc kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Đáng chú ý, có giấy phép cũng không có nghĩa được chữa mọi loại bệnh. Người hành nghề phải hoạt động đúng phạm vi hành nghề được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Người tự xưng “thần y”, “lương y gia truyền” hay quảng cáo chữa được nhiều bệnh không có nghĩa là đủ điều kiện hành nghề. Ảnh minh họa: AI

Vì vậy, trước khi điều trị, người dân nên kiểm tra họ tên người trực tiếp khám, số giấy phép hành nghề, chức danh chuyên môn và phạm vi hành nghề; đồng thời kiểm tra cơ sở khám, chữa bệnh có giấy phép hoạt động hay không.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh cũng quy định, danh sách người hành nghề phải được công khai trên cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền và Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Nếu chưa tìm thấy thông tin, người dân có thể liên hệ cơ quan quản lý y tế địa phương để xác minh trước khi điều trị.

Đặc biệt, cần thận trọng với những người quảng cáo “chữa bách bệnh”, cam kết chữa khỏi bệnh khó, sử dụng danh xưng “thần y” nhưng né tránh cung cấp giấy phép hoặc thông tin chuyên môn.