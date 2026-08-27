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Uống nước ấm lúc nào tốt? 4 thời điểm bạn nên biết

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Nước đóng vai trò thiết yếu đối với cơ thể mỗi ngày. Uống đủ nước giúp duy trì hoạt động bình thường của nhiều cơ quan.

Tuy nhiên, theo bà Kristen Gasnick, bác sĩ vật lý trị liệu tại Mỹ, bên cạnh lượng nước, nhiệt độ nước cũng có thể tạo ra những cảm giác và tác động khác nhau khi uống.

Nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cổ họng, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cổ họng
Nước ấm có thể giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ tiêu hóa và làm dịu cổ họng

Uống nước ấm sau khi thức dậy

Sau 1 đêm ngủ, cơ thể đã trải qua nhiều giờ không được bổ sung nước. Vì vậy, uống 1 ly nước sau khi thức dậy giúp bù lại lượng nước đã mất và khởi động ngày mới.

Nước ấm cũng có thể là lựa chọn thay thế cà phê hoặc trà vào buổi sáng. Loại nước này không chứa caffeine và gần như không cung cấp calo.

Uống nước ấm còn có thể giúp tăng lưu lượng máu đến hệ tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, nên để nước nguội bớt trước khi uống vì nước quá nóng có thể gây bỏng miệng và cổ họng.

Uống trước bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa

Một lượng nước ấm vừa phải trước bữa ăn có thể giúp hệ tiêu hóa chuẩn bị tiếp nhận thức ăn. Nước ấm được cho là giúp tăng lưu lượng máu đến đường tiêu hóa và tạo cảm giác thư giãn.

Lượng nước trong dạ dày cũng có thể tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn trong bữa. Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước cùng lúc vì có thể gây đầy bụng, khó chịu.

Uống vừa phải trước khi ngủ

Một ly nước ấm vào buổi tối có thể giúp cơ thể thư giãn và trở thành một phần của thói quen chuẩn bị cho giấc ngủ.

Tuy nhiên, không nên uống quá nhiều nước ngay trước khi nằm. Bàng quang đầy có thể khiến bạn phải thức dậy giữa đêm để đi vệ sinh, làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi.

Khi bị cảm lạnh hoặc đau họng

Nước ấm có thể giúp làm dịu cổ họng khi bị cảm lạnh, cúm hoặc Covid-19. Hơi ấm của nước giúp giảm cảm giác khó chịu do niêm mạc họng bị kích ứng.

Nước ấm cũng có thể giúp làm thông mũi và hỗ trợ dịch nhầy dễ thoát ra hơn. Khi bị bệnh, việc duy trì đủ nước càng quan trọng để cơ thể hoạt động bình thường và hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý đến nhiệt độ nước khi uống. Nên uống nước từng ngụm nhỏ, giúp giảm nguy cơ bỏng lưỡi, vòm miệng và thực quản.

Theo Nguyễn Vy (TNO)

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