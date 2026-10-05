Giá heo hơi trong nước liên tục giảm: Hơn 124.000 tấn thịt ngoại giá rẻ có đang gây sức ép?

(GLO)- Hơn 124.000 tấn thịt heo nhập khẩu vào Việt Nam trong 8 tháng, với giá bình quân chỉ hơn 45.000 đồng/kg, đang tạo thêm sức ép cạnh tranh trong bối cảnh giá heo hơi trong nước liên tục giảm.

Theo số liệu được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn từ Cục Hải quan, trong 8 tháng năm 2026, Việt Nam nhập khẩu khoảng 124.100 tấn thịt heo tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 212,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng nhập khẩu tăng 18,8%, trong khi trị giá giảm 23,8%.

Tính bình quân, giá thịt heo nhập khẩu chỉ khoảng 1.712 USD/tấn, tương đương hơn 45.000 đồng/kg, giảm 35,9% so với cùng kỳ năm trước.

Một kho đông lạnh tại Hà Nội chuyên bán buôn thịt cho các nhà hàng, bếp ăn, cửa hàng thực phẩm. Ảnh: Ngọc An/TTO

Brazil hiện là nguồn cung thịt heo nhập khẩu lớn nhất vào Việt Nam, chiếm 45,1% tổng lượng nhập khẩu. Tiếp theo là Nga với 21,24%, Tây Ban Nha 19,87% và Đức 4,58%.

Trong khi đó, khảo sát thị trường cho thấy thịt nhập khẩu đang được phân phối qua nhiều kênh, từ các kho đông lạnh đến nhà hàng, bếp ăn, cửa hàng thực phẩm và chợ đầu mối.

Tại một số kho đông lạnh ở Hà Nội, thịt heo nhập khẩu được phân loại, cắt xẻ, đóng gói theo đơn hàng trước khi vận chuyển đến các nhà hàng, bếp ăn và tiểu thương. Nhiều loại thịt được lựa chọn nhờ mức giá cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu chế biến của các cơ sở kinh doanh.

Không chỉ cạnh tranh về giá, thịt nhập khẩu còn có lợi thế về nguồn cung và quy cách sản phẩm. Đây là một trong những yếu tố khiến thịt ngoại ngày càng được sử dụng tại các nhà hàng, quán ăn và bếp ăn tập thể.

Việc hơn 124.000 tấn thịt heo ngoại được nhập khẩu trong 8 tháng diễn ra trong bối cảnh giá heo hơi trong nước liên tục giảm, khiến người chăn nuôi phải đối mặt với áp lực kép: giá bán đầu ra đi xuống trong khi thị trường xuất hiện thêm nguồn cung giá thấp.

Tuy nhiên, lượng thịt nhập khẩu tăng không đồng nghĩa đây là nguyên nhân duy nhất khiến giá heo hơi giảm. Diễn biến giá còn phụ thuộc vào cung - cầu trong nước, sức tiêu thụ của thị trường, sản lượng đàn heo và hoạt động tái đàn của người chăn nuôi.

Dù vậy, với giá nhập khẩu bình quân chỉ hơn 45.000 đồng/kg và lượng nhập tiếp tục tăng, thịt ngoại giá rẻ đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong bức tranh cạnh tranh của thị trường thịt heo Việt Nam.