Trạm sạc xe điện phải sẵn sàng dùng chung từ ngày 1-7-2027

(GLO)- Từ ngày 1-7-2027, các trạm sạc xe điện thuộc phạm vi điều chỉnh phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện có cổng sạc tương thích, đồng thời đáp ứng yêu cầu chặt chẽ hơn về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, đo đếm và minh bạch thông tin.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 61/2026/TT-BCT, kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện - QCVN 32:2026/BCT. Thông tư được ban hành ngày 29-9-2026 và có hiệu lực từ 1-7-2027.

Vị trí trạm sạc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông. Ảnh: Phương Vi

Theo đó, yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các phương tiện giao thông đường bộ chạy điện có cổng sạc tương thích với loại đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật mà trạm hỗ trợ. Việc lựa chọn công nghệ, giao thức, phần cứng và phần mềm cũng phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, đồng thời không được làm mất tác dụng của những chức năng bảo vệ an toàn.

QCVN 32:2026/BCT áp dụng đối với trạm sạc tại khu vực công cộng, nơi trông giữ xe tập trung, trạm dừng nghỉ và các khu vực tương tự, phục vụ ô tô thuần điện, ô tô hybrid nạp điện ngoài và các phương tiện đường bộ chạy điện tương tự. Trụ sạc được phân thành loại AC, DC và loại kết hợp AC với DC.

Cùng với khả năng tương thích, quy chuẩn mới đặt ra các yêu cầu về an toàn điện, phòng cháy chữa cháy, bố trí mặt bằng, khoảng cách an toàn, hệ thống cấp điện, đo đếm điện năng, quản lý phụ tải, giám sát và quản lý dữ liệu.

Vị trí trạm sạc phải phù hợp với mục đích sử dụng đất, công năng khu vực và hạ tầng giao thông. Trụ sạc phải được bố trí thuận tiện, không cản trở lối đi, lối thoát nạn và giao thông nội bộ. Khu vực sạc phải có biển nhận biết, cảnh báo an toàn điện và hướng dẫn thao tác.

Hệ thống giám sát phải có khả năng thu thập, hiển thị trạng thái vận hành, cảnh báo sự cố và các thông số điện. Dữ liệu vận hành, sự cố, đo lường, thanh toán và phản ánh của người sử dụng phải được quản lý, lưu trữ, truy xuất và bảo vệ theo quy định. Tổng công suất tiêu thụ của trạm cũng không được vượt quá điểm đấu nối và khả năng của hệ thống phân phối nội bộ.

Đối với dịch vụ sạc có thu tiền, người sử dụng phải được cung cấp thông tin về điện năng, thời gian sạc, giá điện hoặc phương pháp tính giá và tổng số tiền phải thanh toán. Dữ liệu giao dịch phải bảo đảm tính toàn vẹn và có khả năng truy xuất.

Đối với trạm sạc đang hoạt động, chủ đầu tư, chủ sở hữu và đơn vị vận hành cũng phải thực hiện các mốc rà soát, khắc phục tương tự. Khi sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi cấu hình, phần được sửa chữa, cải tạo, mở rộng hoặc thay đổi phải đáp ứng quy chuẩn mới.

Quy chuẩn cũng loại trừ một số trường hợp như trạm sạc chỉ phục vụ nhu cầu nội bộ, không cung cấp dịch vụ sạc thương mại; thiết bị sạc không dây; bộ sạc đi kèm theo xe và một số thiết bị phục vụ thử nghiệm, nghiên cứu trong phạm vi quy định.