Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

(GLO)- Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Gia Lai trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của quê hương.

Buổi gặp mặt diễn ra vào chiều 17-6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tổ chức.

Tham dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí: Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Diệu Hạnh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Hồ Xuân Ánh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Thụy

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, doanh nghiệp trong tỉnh; các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí địa phương, cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và đông đảo hội viên, phóng viên, biên tập viên.

Báo chí hòa cùng dòng chảy thời cuộc

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hồ Xuân Ánh đã ôn lại chặng đường 101 năm hình thành và phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hồ Xuân Ánh ôn lại truyền thống 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: Đức Thụy

Theo đó, ngày 21-6-1925, Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập xuất bản số đầu tiên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Trải qua hơn 1 thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng luôn giữ vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập, báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là diễn đàn tin cậy của xã hội; tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội.

Cùng với sự phát triển chung của báo chí cả nước, sau khi tỉnh Gia Lai mới được thành lập từ ngày 1-7-2025 trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định, đội ngũ người làm báo tiếp tục bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội, thách thức và kỳ vọng.

Hội Nhà báo tỉnh có 439 hội viên đang sinh hoạt, trong đó có 30 hội viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương khác đăng ký hoạt động thường trú trên địa bàn tỉnh.

Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, từng bước thích ứng với xu thế truyền thông đa phương tiện, đa nền tảng.

Đội ngũ người làm báo luôn có mặt ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo; kịp thời phản ánh các vấn đề thời sự, sự kiện nổi bật, góp phần định hướng dư luận xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ người làm báo cùng nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí cách mạng, đồng thời chia sẻ những suy nghĩ, đề xuất đối với sự nghiệp báo chí trong thời gian tới.

Nhà báo Hoàng Phúc Thắng - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Gia Lai - cho biết, dù gặp không ít bỡ ngỡ khi nhận nhiệm vụ tại tỉnh mới sau hợp nhất, song với sự hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và các địa phương, đội ngũ phóng viên đã nhanh chóng tiếp cận thực tiễn, phản ánh kịp thời đời sống kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhiều thành tựu, dấu ấn đổi mới của tỉnh đã được Báo Nhân Dân lan tỏa thông qua loạt bài về sắp xếp đơn vị hành chính, đạt giải cao tại các giải báo chí cấp quốc gia.

Các nhà báo chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Sỹ Thắng - Trưởng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Gia Lai, Thư ký Chi hội Nhà báo các báo thường trú tại tỉnh mong muốn địa phương tiếp tục duy trì các cuộc họp báo định kỳ, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận nguồn thông tin chính thống, kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền và định hướng dư luận.

Đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển chung của tỉnh thời gian qua.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, báo chí luôn đồng hành cùng địa phương, vừa phản ánh những khó khăn, vướng mắc, vừa đề xuất các giải pháp mang tính xây dựng để cùng chính quyền tháo gỡ, thúc đẩy phát triển.

Quan điểm xuyên suốt của tỉnh Gia Lai là xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Do đó, tỉnh luôn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ với nhiều cuộc cách mạng về thể chế, tổ chức bộ máy và chuyển đổi số, đồng chí Phạm Anh Tuấn cho rằng, báo chí cũng cần có sự đổi mới về tư duy, cách tiếp cận và phương thức tác nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đội ngũ những người làm báo nghiên cứu sâu các nội dung, định hướng được nêu trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam; phát huy vai trò là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; phát hiện đúng vấn đề, phản ánh khách quan, phân tích nguyên nhân, kiến nghị giải pháp và định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 6 từ trái sang) và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân tặng quà, hoa chúc mừng các cơ quan báo chí, văn phòng đại diện và các cơ quan quản lý báo chí. Ảnh: Đức Thụy

Các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với tỉnh Gia Lai trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của quê hương; phản ánh các vấn đề từ thực tiễn nhưng hướng đến mục tiêu chung là góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Đồng thời, tăng cường giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền, phản ánh mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xây dựng môi trường báo chí Gia Lai lành mạnh, đoàn kết, hoạt động vì lợi ích chung. Mỗi phóng viên, cơ quan báo chí cần phát huy vai trò của người chiến sĩ cách mạng trên mặt trận thông tin, nắm bắt kịp thời các chủ trương, định hướng từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh việc phản ánh trung thực đời sống xã hội, báo chí cần có sự thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành với bộ máy chính quyền của tỉnh; tăng cường tuyên truyền những mô hình hay, cách làm hiệu quả, hình ảnh đẹp, nhân tố tích cực và những giá trị mới để lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

"Chính quyền tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động báo chí; cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời; cố gắng tốt nhất có thể để có nguồn lực ưu tiên cho báo chí. Chúng tôi luôn coi báo chí là người đồng hành trong quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp" - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định.