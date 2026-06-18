Kiến nghị xử lý vụ lấn chiếm gần 2 ha đất rừng phòng hộ ở phường Bồng Sơn

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 6 tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn xác minh làm rõ, xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm gần 2 ha đất rừng phòng hộ để sử dụng trái mục đích trên địa bàn phường Bồng Sơn.

Theo đó, qua công tác rà soát, tiếp nhận các vụ việc liên quan đến việc thực hiện thí điểm Viện KSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội, Viện KSND khu vực 6 nhận được phản ánh của người dân về tình trạng xâm phạm đất rừng phòng hộ trên địa bàn phường Bồng Sơn.

Đại diện Viện KSND khu vực 6 tỉnh Gia Lai kiểm tra hiện trường khu vực đất rừng phòng hộ bị lấn chiếm. Ảnh: Văn Nguyễn

Quá trình xác minh, kiểm tra thông tin phản ánh, đơn vị xác định tại khoảnh 1 (tiểu khu 77B, phường Bồng Sơn) xảy ra tình trạng lấn chiếm 1,88 ha đất rừng phòng hộ được UBND tỉnh Bình Định (cũ) giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn quản lý.

Tại khu vực lấn chiếm, một số cá nhân đã san gạt mặt bằng, làm nhà chòi, dựng khung sắt trang trí, trồng cây ăn quả và một số loại cây cảnh nhằm phục vụ mục đích cá nhân.

Ngoài yêu cầu xác minh, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, Viện KSND khu vực 6 cũng đề nghị cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp khôi phục, bảo vệ diện tích rừng bị xâm phạm.

Đồng thời, rà soát, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; tăng cường công tác quản lý, tuần tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa các vi phạm tương tự.