Phát hiện loài cua cạn kích thước lớn tại Quy Hòa

(GLO)- 1 cá thể cua cạn có kích thước lớn, hình dáng đặc biệt vừa được ghi nhận tại khu vực Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu cũng như người dân địa phương.

Ông Lê Quang Thủy - chuyên gia công tác tại Trung tâm Khám phá Khoa học Quy Nhơn (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết: Cá thể được phát hiện là cua đực, có sải càng khoảng 30 cm, chiều rộng mai đạt 9,5 cm.

Cua có sải càng dài khoảng 30 cm, chiều rộng mai đạt 9,5 cm. Ảnh: Quang Thủy

Đáng chú ý, 2 càng phát triển không cân xứng, trong đó, 1 càng lớn gấp 4-5 lần càng còn lại. Cua có 8 chân nhọn, không phải chân bơi, dáng đứng vững và mang nhiều đặc điểm hình thái khác biệt.

Theo ông Thủy, đây là lần đầu tiên ông trực tiếp bắt gặp 1 cá thể cua có kích thước lớn như vậy tại khu vực Quy Hòa. Sau khi đối chiếu tài liệu chuyên ngành và tra cứu thông tin, ông nhận thấy nhiều đặc điểm của cá thể này tương đồng với cua xe tăng (Cardisoma carnifex) - loài cua cạn có kích thước lớn nhất được ghi nhận tại Vườn Quốc gia Côn Đảo và bán đảo Đông Dương.

Nhiều người dân sinh sống tại khu vực Quy Hòa cho biết: Loài cua này xuất hiện khá phổ biến và thường gọi bằng tên địa phương là "còng dái". Tuy nhiên, cá thể vừa được ghi nhận có kích thước lớn hơn đáng kể so với các loài còng quen thuộc.

Đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường) nhận định: Qua những đặc điểm hình thái được ghi nhận, cá thể này có thể là cua xe tăng (Cardisoma carnifex).

Theo đại diện đơn vị, khu vực Quy Hòa, đặc biệt là vùng đồi và rừng ven Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), vẫn còn hệ sinh thái tự nhiên khá nguyên vẹn, tạo điều kiện cho nhiều loài động vật hoang dã sinh sống. Tại khu vực ICISE và vùng phụ cận từng ghi nhận sự xuất hiện của những cá thể cua có đặc điểm tương tự.

Nếu được xác định đúng là cua xe tăng, đây sẽ là ghi nhận đáng chú ý, góp phần bổ sung thêm dữ liệu về đa dạng sinh học tại khu vực ven biển Quy Hòa.