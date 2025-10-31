Honda Genio 2026 ra mắt: Xe tay ga phong cách dành riêng cho Gen Z

(GLO)- Honda vừa chính thức trình làng Genio 2026 tại thị trường Đông Nam Á, mở đầu từ Indonesia. Mẫu xe ga nhỏ gọn có giá khởi điểm từ hơn 31 triệu đồng, nổi bật với diện mạo trẻ trung, thời trang và đầy năng lượng – đúng tinh thần của thế hệ Gen Z.

Phối màu mới - “vũ khí” chinh phục giới trẻ

Điểm nhấn lớn nhất trên Honda Genio 2026 không nằm ở khung sườn hay động cơ, mà ở cách phối màu và đồ họa sọc thân xe - yếu tố mang đậm dấu ấn cá nhân và thể hiện gu thẩm mỹ của người trẻ. Mẫu xe có tổng cộng hai phiên bản gồm CBS và CBS-ISS, với sáu tùy chọn màu sắc hiện đại, bắt kịp xu hướng thời trang đường phố.

Honda Genio CBS có màu Đen bóng (Glossy Black), mang phong cách cổ điển và tinh tế. Giá bán tại Jakarta là 20.075.000 IDR (khoảng 31,95 triệu đồng) - phù hợp với người dùng yêu thích sự đơn giản, sang trọng.

Genio CBS Special Color gây chú ý nhờ bộ vành trắng cùng hai lựa chọn tam thể Đỏ - Trắng - Xanh dương gợi nhớ phong cách Gundam, và Trắng - Đen trẻ trung, năng động. Phiên bản này có giá 20.275.000 IDR (32,27 triệu đồng).

Cao cấp nhất là Genio CBS-ISS, tích hợp Hệ thống dừng tạm thời (Idling Stop System – ISS), mang phong cách tối giản với ba màu mới: Nâu Mờ, Xanh Mờ và Đen Mờ Fabulous. Giá bán 20.695.000 IDR (32,94 triệu đồng).

Thiết kế gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt trong phố

Genio 2026 vẫn giữ triết lý “nhỏ gọn - tiện dụng - cá tính”, lý tưởng cho nhu cầu di chuyển đô thị. Xe dùng mâm 12 inch tăng khả năng cân bằng, chiều cao yên chỉ 744 mm dễ điều khiển, cùng lốp không săm bản rộng (100/90-12 trước và 110/90-12 sau) cho cảm giác lái ổn định, thoải mái.

Phần mặt nạ trước ba chiều có đường nét sắc sảo, kết hợp cùng cổng sạc tiện dụng ở hộc chứa đồ - chi tiết nhỏ nhưng rất “được lòng” người trẻ thường xuyên dùng thiết bị di động.

Hiệu năng ổn định, tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng

Honda Genio 2026 trang bị động cơ eSP 110cc SOHC, phun xăng điện tử PGM-FI, cho công suất 6,6 kW tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,3 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Công nghệ ACG Starter giúp khởi động êm ái, giảm tiếng ồn và kết hợp hoàn hảo với ISS, tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại chỉ bằng một cú vặn ga. Theo chuẩn thử nghiệm WMTC, mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 59,1 km/lít (khi bật ISS), tương đương khoảng 248 km cho một bình xăng đầy.

Phong cách riêng của thế hệ mới

Với thiết kế hiện đại pha nét cổ điển, phối màu trẻ trung, cùng động cơ tiết kiệm nhiên liệu, Honda Genio 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Honda trong phân khúc xe tay ga đô thị, đồng thời trở thành “người bạn đồng hành” phong cách cho thế hệ Gen Z năng động.