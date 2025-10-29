“Tân binh” xe ga 37 triệu đồng ra mắt: dáng như Vespa, có ABS và TCS, đe dọa Honda Vision

(GLO)- Tại thị trường Trung Quốc, thương hiệu Haojue vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga mới Lumi 125 2026, với giá bán từ 10.180 NDT (khoảng 37,6 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 10.680 NDT (khoảng 39,5 triệu đồng) cho bản có thêm cốp sau.

Phong cách châu Âu - thiết kế bởi đội ngũ nữ giới

Điểm đặc biệt, Lumi 125 được phát triển bởi đội ngũ thiết kế nữ của Haojue, mang đậm phong cách cổ điển châu Âu kết hợp hơi thở hiện đại. Tổng thể xe nổi bật với những đường cong mềm mại, tinh tế, hướng đến sự thanh lịch và nữ tính nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Cụm đèn pha LED hình trái tim cùng dải đèn định vị chữ V tạo nên dấu ấn nhận diện đặc trưng. Phía sau, đèn hậu mô phỏng viên hồng ngọc, được viền crôm sáng bóng, giúp tăng thêm vẻ cao cấp. Xe có bốn tùy chọn màu: trà sữa, xanh xám, trắng ngọc trai và hồng mạ vàng - đều là những gam màu thời trang, trẻ trung, phù hợp với khách hàng nữ.

Gọn nhẹ, linh hoạt cho người mới lái

Haojue Lumi 125 có kích thước 1.825 x 695 x 1.110 mm, chiều cao yên chỉ 740 mm, trọng lượng 115 kg – rất thân thiện với người mới lái hoặc có vóc dáng nhỏ nhắn. Chiều dài cơ sở 1.300 mm và khoảng sáng gầm 120 mm giúp xe vận hành ổn định, linh hoạt trong đô thị.

Động cơ tiết kiệm, vận hành êm ái

Cung cấp sức mạnh cho xe là khối động cơ ESS thế hệ thứ hai, loại 4 thì, xi-lanh đơn 124cc, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất 9,4 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn 10 Nm tại 5.000 vòng/phút. Lumi 125 có thể đạt tốc độ tối đa 85–90 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,75–2 lít/100 km – tương đương quãng đường 250–300 km với bình xăng 5,7 lít.

Haojue vẫn giữ lại cần khởi động cơ học, phòng trường hợp khởi động điện gặp trục trặc – một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện tính thực dụng trong thiết kế.

Trang bị an toàn vượt trội phân khúc

Điểm nổi bật nhất của Lumi 125 nằm ở hệ thống an toàn cao cấp hiếm gặp trong tầm giá. Xe sở hữu phanh ABS đơn kênh của Bosch kết hợp kiểm soát lực kéo TCS do Hitachi phát triển, giúp tăng độ bám, hạn chế trượt bánh trên đường trơn hoặc khi tăng tốc đột ngột.

Hệ thống phanh gồm đĩa trước 220 mm hai piston và phanh tang trống sau, mang lại lực hãm ổn định. Xe còn có chức năng chống gạt chân chống khi khởi động, phanh đỗ, và lốp bán trơn giúp tăng độ an toàn khi di chuyển trong phố.

Nhiều tiện ích hiện đại

Về trang bị tiện nghi, Haojue Lumi 125 2026 được trang bị màn hình LCD màu, Smart Key khởi động không cần chìa, cổng sạc nhanh USB 18W, cùng nắp bình xăng đặt phía trước – giúp đổ xăng tiện lợi mà không cần mở yên. Cốp chứa đồ rộng rãi đủ để đựng mũ bảo hiểm trùm đầu hoặc laptop, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày.