NS150GX - Tân binh tay ga 150cc nhiều công nghệ, giá dưới 60 triệu đồng

(GLO)- Sundiro Honda, liên doanh giữa Honda Nhật Bản và đối tác Trung Quốc, vừa giới thiệu mẫu xe tay ga chiến lược mang tên NS150GX. Mẫu xe này đang thu hút sự chú ý tại thị trường nội địa nhờ mức giá khởi điểm chỉ khoảng 59,2 triệu đồng.

NS150GX sở hữu kiểu dáng thể thao hiện đại với nhiều chi tiết tạo hình mạnh mẽ. Cụm đèn pha LED 3 tầng được thiết kế theo hình chữ X ba chiều - một điểm nhấn hiếm thấy trong phân khúc. Thân xe được tạo hình gọn gàng với các đường gân sắc nét, vừa mang tính thẩm mỹ vừa hỗ trợ khí động học.

Tên gọi NS150GX được giải thích là viết tắt của “Grand” và “Explore”, thể hiện định hướng sang trọng kết hợp tính phiêu lưu mà Sundiro Honda muốn truyền tải.

Điểm nổi bật của NS150GX nằm ở loạt công nghệ hiện đại, vốn thường chỉ xuất hiện ở các mẫu xe tay ga cao cấp: Màn hình màu TFT kết nối điện thoại, hỗ trợ dẫn đường trực tiếp; hệ thống T-BOX theo dõi và phân tích dữ liệu xe từ xa và khóa thông minh, giám sát áp suất lốp, cùng 23 tính năng điện tử thông minh khác.

Với những trang bị này, NS150GX được xem là mẫu xe tiên phong trong việc đưa các tiện ích công nghệ cao xuống tầm giá phổ thông.

Xe sử dụng động cơ SH-EH 150cc, 4 van, làm mát bằng dung dịch, phát triển từ nền tảng động cơ eSP+ 160cc của Honda. Công suất tối đa đạt 11,4 kW, tích hợp nhiều cải tiến kỹ thuật như trục khuỷu cứng, piston ma sát thấp và công nghệ đột lỗ xy-lanh, giúp vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI đạt chuẩn khí thải tại Trung Quốc, đủ điều kiện để hưởng ưu đãi miễn thuế mua xe.

NS150GX được trang bị phanh ABS hai kênh cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp xe duy trì độ ổn định khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt - một trang bị đáng giá trong phân khúc.

Cụm đèn pha đạt chuẩn chiếu sáng Class D, đảm bảo tầm nhìn tốt trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết xấu.

Xe sử dụng khung sườn Cradle chắc chắn, hệ thống giảm xóc kế thừa từ mẫu xe tay ga cao cấp NSS350. Yên xe thiết kế công thái học, kết hợp ba lớp đệm giảm chấn giúp tăng độ êm ái khi di chuyển đường dài.

Các thông số thân thiện với người sử dụng: Chiều cao yên: 766 mm; trọng lượng: 135 kg; dung tích bình xăng: 8 lít.

Nếu giả định Sundiro Honda NS150GX được phân phối chính thức tại Việt Nam, đây chắc chắn sẽ là một ẩn số thú vị trong phân khúc xe tay ga 150cc, vốn đang được thống trị bởi những cái tên quen thuộc như Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 và Yamaha NVX.

Trước hết, về thiết kế, NS150GX mang phong cách khá khác biệt so với Air Blade hay Vario. Thay vì kiểu dáng gọn gàng, thực dụng như Air Blade, hay trẻ trung thể thao như Vario, NS150GX đi theo hướng cá tính, táo bạo với nhiều chi tiết góc cạnh và cụm đèn pha LED chữ X ba chiều độc đáo. Điều này khiến xe dễ dàng nổi bật giữa đám đông, tạo lợi thế cạnh tranh đối với nhóm khách hàng trẻ muốn tìm sự khác biệt và không muốn chạy những mẫu xe “đại trà” trên đường phố.

Về công nghệ và trang bị, NS150GX tỏ ra nhỉnh hơn hẳn. Trong khi Air Blade 160 và Vario 160 chỉ dừng lại ở cụm đồng hồ LCD đơn sắc, NS150GX lại sở hữu bảng đồng hồ TFT kết nối điện thoại, hiển thị dẫn đường, cùng hàng loạt tính năng thông minh như T-BOX, giám sát áp suất lốp, chìa khóa thông minh, phanh ABS kết hợp kiểm soát lực kéo TCS.

So với Yamaha NVX vốn nổi bật nhờ kết nối Y-Connect và kiểu dáng đậm chất thể thao, NS150GX mang đến trải nghiệm công nghệ toàn diện hơn, biến nó thành một "chiếc tay ga thông minh" đúng nghĩa.

Một yếu tố đáng cân nhắc là giá bán. Tại Trung Quốc, giá đề xuất 15.980 Nhân dân tệ cho phiên bản tiêu chuẩn. Nếu được nhập khẩu hoặc lắp ráp tại Việt Nam, mức giá dự kiến có thể dao động từ 65 tới 75 triệu đồng, tùy cấu hình. Ở mức giá này, NS150GX sẽ nằm cùng phân khúc với Air Blade 160 bản cao cấp, Vario 160 và Yamaha NVX.

Rõ ràng, NS150GX sẽ không thể chỉ dựa vào thương hiệu Honda mà phải thuyết phục người dùng bằng chính thiết kế khác biệt và gói trang bị vượt trội.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nếu NS150GX gia nhập thị trường Việt Nam sẽ đến từ tâm lý tiêu dùng. Dù mang thương hiệu Honda, nhưng xuất xứ Trung Quốc có thể khiến một bộ phận khách hàng tỏ ra thận trọng, nhất là khi so sánh với các mẫu xe Honda nhập Thái hoặc sản xuất trong nước.

NS150GX là một bước tiến đáng chú ý của Sundiro Honda trong việc phổ cập các công nghệ cao cấp xuống phân khúc tay ga phổ thông. Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam với mức giá hợp lý và chính sách hậu mãi rõ ràng, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành đối thủ nặng ký trong phân khúc 150cc đô thị.