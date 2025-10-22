Xe điện phong cách xe ga, trang bị hiện đại, giá từ 17,5 triệu đồng

(GLO)- Wuyang Honda vừa ra mắt mẫu xe tay ga điện U-VO GT 2026 tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý với thiết kế thể thao, nhiều tính năng thông minh và giá bán hấp dẫn.

Honda U-VO GT 2026 ra mắt

Xe tay ga điện U-VO GT 2026 có ba phiên bản:

- U-VO GT EV ABS kênh đôi: 6.999 tệ (khoảng 22,5 triệu đồng)

-U-VO GT EV đĩa đôi: 5.999 tệ (khoảng 19 triệu đồng)

- U-VO GT EM đĩa đôi: 5.499 tệ (khoảng 17,5 triệu đồng)

U-VO GT 2026 sở hữu thiết kế uốn lượn năng động, lấy cảm hứng từ dòng E-VO GT, cùng đèn LED định vị ban ngày nối liền với đèn hậu thanh mảnh, tạo nên diện mạo hiện đại và tinh tế. Xe có bốn tùy chọn màu sắc: Trắng Sương, Đen Bóng Ma, Xám Sa Thạch và Xanh Biển.

Mẫu xe kế thừa ngôn ngữ thiết kế của dòng E-VO GT

Về trang bị, mẫu xe này tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ người lái như hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ đổ đèo, dừng ngang dốc và thu hồi năng lượng (EBS). Ngoài ra, xe còn hỗ trợ mở khóa không cần chìa nhờ NFC, Bluetooth và ứng dụng điều khiển từ xa.

U-VO GT 2026 được trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái

Bảng điều khiển trung tâm là một màn hình lớn tích hợp định vị, thông báo cuộc gọi và nhiều tiện ích khác. U-VO GT 2026 còn sở hữu nhiều trang bị thực dụng như: cốp rộng 30L, cổng sạc nhanh 18W, bàn để chân kích thước lớn 400x400 mm và gác chân sau gập gọn.

Mẫu xe có màn hình điều khiển trung tâm lớn tích hợp nhiều chức năng

Xe được trang bị động cơ điện công suất tối đa 3.200W, cho tốc độ tối đa 65 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 92 km. Hai chế độ lái Sport và Eco đáp ứng linh hoạt nhu cầu di chuyển hằng ngày.