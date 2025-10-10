Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

WMoto EZ125i 2025: Xe ga giá rẻ gần giống Honda Vision, trang bị hiện đại vượt tầm giá

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Thị trường xe tay ga tại Đông Nam Á tiếp tục sôi động khi hãng xe WMoto vừa giới thiệu mẫu EZ125i 2025 tại Malaysia. Với thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng cùng hàng loạt trang bị hiện đại và có mức giá cực kỳ hấp dẫn - chỉ khoảng 28,6 triệu đồng.

EZ125i 2025 sở hữu kiểu dáng hiện đại, mang phong cách thể thao sắc sảo. Nhiều người dễ dàng nhận thấy thiết kế của mẫu xe này có phần "hao hao" Honda Vision - mẫu tay ga rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Tuy nhiên, WMoto lại đưa ra mức giá bán thấp hơn rất nhiều, khiến chiếc xe này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một mẫu tay ga giá rẻ, tiết kiệm nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi.

glo-wmoto-ez125i-1.jpg

Ở phiên bản mới nhất, EZ125i được phân phối với 4 màu sắc trẻ trung gồm: Xám bạc, Xám đậm, Đỏ và Xanh da trời đậm. Xe vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng sử dụng bộ tem mới tạo điểm nhấn hiện đại và cá tính.

EZ125i được thiết kế với sàn để chân phẳng tiện lợi, chiều cao yên chỉ 760 mm - phù hợp với đa số người dùng tại châu Á. Xe có trọng lượng khô 95 kg và bình xăng dung tích lớn 6,5 lít - thoải mái cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.

glo-wmoto-ez125i-2.jpg

Về trang bị, EZ125i nổi bật trong phân khúc nhờ cụm đồng hồ kỹ thuật số hiện đại, hệ thống đèn LED toàn bộ xe, cổng sạc USB Type-A tiện dụng, cùng hộc chứa đồ ở phần yếm và cốp rộng dưới yên – đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng đô thị.

Hệ thống treo bao gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đôi phía sau có khả năng điều chỉnh tải trước, giúp xe vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình khác nhau.

glo-wmoto-ez125i-3.jpg

"Trái tim" của EZ125i là khối động cơ xi-lanh đơn, dung tích 124 cc, làm mát bằng không khí. Xe cho công suất tối đa 11,8 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,5 Nm - đủ mạnh để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong đô thị.

EZ125i sử dụng hệ thống phun xăng điện tử EFI kết hợp hộp số vô cấp CVT và dây đai truyền động, giúp xe vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu. Xe được trang bị bánh trước và sau 14 inch, lốp trước 70/90 và lốp sau 80/90 - đảm bảo độ bám đường và khả năng kiểm soát tốt.

glo-wmoto-ez125i-4.jpg

Tại Malaysia, WMoto EZ125i 2025 có giá bán chính thức là 4.588 ringgit - tương đương khoảng 28,6 triệu đồng Việt Nam (theo tỷ giá hiện tại). Đây là mức giá cực kỳ cạnh tranh, đặc biệt khi so sánh với các mẫu xe tay ga cùng phân khúc.

Với thiết kế hiện đại, trang bị đầy đủ và mức giá siêu “mềm”, WMoto EZ125i 2025 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho những người tìm kiếm một chiếc xe tay ga đô thị tiết kiệm, tiện dụng. Nếu được phân phối tại Việt Nam, mẫu xe này hoàn toàn có thể tạo nên cơn sốt trong phân khúc xe ga phổ thông.

