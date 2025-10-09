Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sundiro Honda NS125U - Xe tay ga mới dáng giống Spacy, tiết kiệm xăng chỉ 1,9L/100km

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Liên doanh Sundiro Honda vừa ra mắt mẫu xe tay ga NS125U với thiết kế gợi nhớ "huyền thoại" Honda Spacy. Xe có nhiều trang bị hiện đại và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. NS125U có giá chỉ từ 7.580 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng).

Xe tay ga NS125U mang ngoại hình mềm mại, sang trọng theo phong cách Spacy - mẫu xe từng làm mưa làm gió tại Việt Nam trong những năm 2000. Kiểu dáng thanh thoát, kết hợp mặt trước hiện đại và đường nét bo tròn cổ điển tạo nên vẻ ngoài cuốn hút, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là phái nữ.

glo-xe-tay-ga-1.jpg
Sundiro Honda NS125U 2025 ra mắt.

Sundiro Honda đưa ra nhiều phiên bản để người dùng lựa chọn: Phiên bản tiêu chuẩn (phanh tang trống): 7.580 nhân dân tệ (~28 triệu đồng), bản có thêm giá chở hàng phía sau: 7.980 nhân dân tệ (~29,5 triệu đồng), phiên bản CBS (phanh kết hợp): 8.180 nhân dân tệ (~30,3 triệu đồng), bản CBS kèm giá chở hàng: 8.380 nhân dân tệ (~31 triệu đồng), phiên bản cao cấp nhất với ABS: 8.880 nhân dân tệ (~32,9 triệu đồng).

Đây là mức giá cạnh tranh so với nhiều mẫu xe cùng phân khúc, đặc biệt phù hợp với người mua lần đầu hoặc người cần phương tiện di chuyển tiết kiệm, bền bỉ.

glo-xe-tay-ga-2.jpg
Phiên bản ABS cao cấp mang lại sự an toàn tối ưu.

NS125U sử dụng động cơ eSP 125cc, làm mát bằng không khí, cho công suất 9,38 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10Nm - cao hơn đôi chút so với Honda Vision. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 90 km/h, phù hợp cả đi phố lẫn những chuyến đi ngắn cuối tuần.

Đáng chú ý, NS125U chỉ tiêu thụ 1,9 lít xăng cho mỗi 100 km. Với bình xăng dung tích 5,7 lít, người dùng có thể đi hơn 200 km chỉ sau một lần đổ. Hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi và công nghệ khởi động ACG êm ái cũng góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và tiết kiệm nhiên liệu.

glo-xe-tay-ga-3.jpg
NS125U tiêu thụ xăng chỉ 1,9 lít/100km.

NS125U còn được trang bị tiện nghi và thực dụng với sàn để chân rộng 430 mm: Thoải mái cho người điều khiển và dễ dàng chở đồ. Cốp dưới yên rộng rãi: Đựng vừa mũ bảo hiểm 3/4 cùng áo mưa và các vật dụng nhỏ. Hộc chứa đồ trước và cổng sạc nhanh 20W: Sạc điện thoại tiện lợi khi di chuyển. Khung xe nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ 105 kg: Dễ điều khiển, đặc biệt phù hợp với người mới lái và phái nữ. Chiều cao yên chỉ 740 mm: Thân thiện với vóc dáng người châu Á.

Tùy phiên bản, NS125U được trang bị phanh CBS hoặc hệ thống phanh ABS hiện đại, mang đến độ an toàn cao trong điều kiện đường trơn trượt hoặc dừng khẩn cấp. Mặc dù sử dụng đồng hồ analog và chìa khóa cơ truyền thống, mẫu xe vẫn được đánh giá cao về độ bền, tính ổn định và chi phí bảo dưỡng thấp - những yếu tố vốn là thế mạnh của các dòng xe Honda.

glo-xe-tay-ga-4.jpg
Xe sử dụng đồng hồ analog và chìa khóa cơ truyền thống.

Với thiết kế gợi nhớ dòng xe "huyền thoại", động cơ mạnh mẽ nhưng cực kỳ tiết kiệm xăng, cùng mức giá hợp lý và nhiều trang bị thực dụng, Sundiro Honda NS125U là lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một chiếc xe tay ga bền bỉ, dễ sử dụng và kinh tế trong vận hành.

