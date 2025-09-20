Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Lambretta trở lại Việt Nam: Xe tay ga Ý giá từ 90 triệu gây sốt

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - đã chính thức trở lại thị trường Việt Nam, tạo nên cơn sốt trong giới yêu xe dù nằm ở phân khúc giá cao với khoảng 90 triệu đồng.

Mới đây, một đại lý tư nhân tại TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã nhập khẩu những chiếc Lambretta X125 từ Thái Lan. Chỉ sau thời gian ngắn có mặt, lô xe đầu tiên đã nhanh chóng “cháy hàng” do lượng khách đặt mua vượt dự kiến.

glo-lambretta-2.jpg

Thiết kế đậm chất Ý, công nghệ hiện đại

Lambretta X125 gây ấn tượng mạnh với thiết kế đậm chất cổ điển pha hiện đại - điểm đặc trưng làm nên danh tiếng của thương hiệu từ những năm 1940. Cụm đèn pha LED hình lục giác độc đáo, bảng đồng hồ bán kỹ thuật số cùng hệ thống phanh ABS trên cả hai bánh giúp mẫu xe này trở nên nổi bật trong phân khúc tay ga cao cấp.

Xe được trang bị động cơ 124,2cc, sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển đô thị nhưng vẫn đảm bảo tính tiết kiệm nhiên liệu.

glo-lambretta-3.jpg

Giá cao vẫn hút khách

Theo thông tin từ đại lý, giá bán các mẫu Lambretta tại Việt Nam dao động từ hơn 90 triệu đến 170 triệu đồng, tùy phiên bản. Với mức giá này, Lambretta trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc xe tay ga cao cấp, cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như: Honda SH 150i ABS: từ 98 - 100 triệu đồng; Piaggio Medley S 150: khoảng 94 triệu đồng; Vespa GTS Super 150: khoảng 115 triệu đồng.

Dù có mức giá cao hơn mặt bằng chung, nhưng nhu cầu thị trường đã chứng minh sức hút khó cưỡng của Lambretta. Nhiều khách hàng sẵn sàng chi tiền để sở hữu mẫu xe mang đậm phong cách Ý, như một tuyên ngôn cá tính.

glo-lambretta-4.jpg

Thêm lựa chọn cho phân khúc cao cấp

glo-lambretta-1.jpg

Giới kinh doanh nhận định, sự trở lại của Lambretta sẽ góp phần làm sôi động thị trường xe tay ga cao cấp tại Việt Nam - vốn lâu nay là "sân chơi" chủ yếu của Vespa và Honda SH. Với lịch sử lâu đời, thiết kế riêng biệt và yếu tố thương hiệu mạnh mẽ, Lambretta hứa hẹn sẽ mở ra một làn gió mới cho người tiêu dùng, đặc biệt là những ai tìm kiếm sự khác biệt.

