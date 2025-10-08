Honda NS150XC ra mắt: "Kẻ thách thức ngôi vương" của PCX160?

(GLO)- Trong khi Honda PCX160 vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu ở phân khúc xe tay ga cao cấp tại nhiều thị trường châu Á, sự xuất hiện của mẫu Honda NS150XC - một dòng xe hoàn toàn mới được phát triển dành riêng cho người dùng đô thị - đang khiến nhiều người phải xem lại lựa chọn của mình.

Với mức giá khởi điểm chỉ khoảng 78,8 triệu đồng, Honda NS150XC không đơn thuần là một mẫu xe giá rẻ, mà là một lựa chọn mới mẻ, đa dụng và được trang bị cực kỳ ấn tượng, đến mức nhiều người phải đặt câu hỏi: "PCX160 liệu có còn là lựa chọn tốt nhất?"

NS150XC - Không chỉ là phiên bản đổi tên

Không giống các mẫu xe “đổi tem, thay áo”, Honda NS150XC là sản phẩm được Sundiro Honda - liên doanh giữa Honda Nhật Bản và đối tác Trung Quốc - phát triển từ đầu. Mẫu xe này được thiết kế dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế của người dân châu Á, đặc biệt là ở các đô thị đông đúc, đường sá không quá bằng phẳng.

Nếu như PCX160 hướng đến sự sang trọng, lịch lãm và phù hợp với người dùng văn phòng, thì NS150XC lại khoác lên mình phong cách “ADV đô thị” - năng động, mạnh mẽ và có thể thích ứng với nhiều điều kiện địa hình.

Thiết kế thực dụng nhưng không kém phần thể thao

Điểm gây ấn tượng đầu tiên chính là gầm xe cao, lốp bán địa hình, giảm xóc hành trình dài, kết hợp với phuộc trước upside-down - điều hiếm thấy ở phân khúc xe tay ga phổ thông. Cản bảo vệ trước - sau không chỉ mang lại dáng vẻ “ngầu” hơn mà còn hỗ trợ tốt cho những chuyến đi xa hoặc đường xấu - điều mà PCX160 gần như không thể đáp ứng.

Tư thế ngồi thoải mái, tay lái cao và rộng, chiều cao yên hợp lý giúp NS150XC phù hợp cho cả đi làm hàng ngày lẫn đi chơi cuối tuần. Nói cách khác, nếu PCX160 là chiếc xe cho phố thị, thì NS150XC lại sẵn sàng rẽ lối ra khỏi đô thị, đồng hành cùng bạn trong những chuyến khám phá.

Trang bị vượt trội trong tầm giá

Ở mức giá dưới 80 triệu đồng, NS150XC khiến nhiều đối thủ phải dè chừng với danh sách trang bị "đáng kinh ngạc": ABS 2 kênh Bosch, hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, cornering ABS - phanh an toàn khi vào cua, tính năng cực hiếm trong phân khúc, màn hình kỹ thuật số, chìa khóa thông minh, cổng sạc USB, phiên bản PRO có sẵn camera hành trình, baga sau, cản bảo vệ. Trong khi đó, PCX160 chỉ có ABS một kênh, và các trang bị như baga, camera... đều phải mua thêm với chi phí từ 3-5 triệu đồng.

Hiệu suất động cơ: Khác biệt không đáng kể, nhưng trải nghiệm lại vượt trội

Dù PCX160 sử dụng động cơ 157cc eSP+ với công suất 11,8 kW - 14,7 Nm, thì NS150XC cũng không kém cạnh với động cơ 149cc SH-EH (PGM-FI) cho công suất 11,4 kW – 14,0 Nm.

Tuy chênh lệch đôi chút về thông số, nhưng với trọng lượng nhẹ hơn, tỷ số truyền được tinh chỉnh hợp lý, cùng công nghệ dừng/khởi động tự động, NS150XC lại mang đến trải nghiệm vận hành êm ái, linh hoạt và tiết kiệm nhiên liệu hơn hẳn - chỉ 1,8 lít/100 km.

Liệu NS150XC có đủ sức thay thế PCX tại Việt Nam?

Trong bối cảnh người dùng Việt ngày càng ưa chuộng những mẫu xe đa dụng, tiết kiệm, trang bị cao cấp, Honda NS150XC hoàn toàn có thể trở thành “cơn gió lạ” đầy hấp dẫn trong phân khúc 150cc - nơi mà PCX160, Air Blade 160 hay Yamaha NVX đang cạnh tranh khốc liệt.

Nếu Honda Việt Nam phân phối NS150XC với mức giá khoảng 75-80 triệu đồng, mẫu xe này sẽ trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nhất trong phân khúc xe tay ga cao cấp tầm trung, đặc biệt với nhóm người dùng trẻ, yêu công nghệ, thích khám phá và cần một chiếc xe phục vụ linh hoạt từ phố thị đến dã ngoại.

NS150XC - “Kẻ thách thức” không thể xem nhẹ

NS150XC không chỉ là một mẫu xe mới, mà còn là bước đi chiến lược của Honda trong việc định hình lại phân khúc xe tay ga phổ thông - cao cấp ở châu Á. Với thiết kế thể thao, tính năng an toàn cao cấp, tiện nghi vượt trội và mức giá hợp lý, mẫu xe này hoàn toàn xứng đáng được gọi là: “Kẻ thách thức ngôi vương của PCX160”. Nếu được đưa về Việt Nam, Honda NS150XC có thể sẽ trở thành mẫu tay ga "đáng đồng tiền" nhất mà người tiêu dùng đang chờ đợi.