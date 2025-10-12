Lambretta tái xuất thị trường Việt Nam sau hơn một thập kỷ, công bố giá bán loạt xe tay ga cao cấp

(GLO)- Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga huyền thoại đến từ Ý - Lambretta - chính thức trở lại tại thị trường Việt Nam với ba mẫu xe mới: X125, X300 và G350. Sự tái xuất lần này thể hiện tham vọng định hình lại phân khúc xe tay ga cao cấp giàu phong cách tại Việt Nam.

Lambretta giới thiệu loạt sản phẩm thuộc hai dòng chủ lực là X-series và G-series, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan - nơi đặt nhà máy sản xuất đạt chuẩn châu Âu của hãng. Các mức giá lần lượt là: X125: 95,2 triệu đồng, X300: 125,2 triệu đồng, G350: 169,2 triệu đồng.

Hai mẫu thuộc dòng X-series là X125 và X300 gây ấn tượng với thiết kế pha trộn giữa hơi thở hiện đại và dấu ấn cổ điển đặc trưng của Lambretta. Đèn pha LED dạng khối, đèn hậu pha lê, màn hình TFT hỗ trợ kết nối Bluetooth, hệ thống phanh ABS hai kênh cùng bộ treo tay đòn kép - tất cả tạo nên diện mạo và trải nghiệm vận hành mang đậm DNA Ý.

Về hiệu năng, cả hai xe đều được trang bị động cơ làm mát bằng dung dịch - phù hợp với điều kiện đô thị tại Việt Nam: X125 sử dụng động cơ 124,2 cc, cho công suất 12,8 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm; X300 mạnh mẽ hơn với động cơ 275 cc, sản sinh công suất 24,1 mã lực và mô-men xoắn 24 Nm.

Được định vị là mẫu xe cao cấp nhất, Lambretta G350 tái hiện tinh thần cổ điển thuần túy với các chi tiết hoài niệm như gương tròn, logo vàng truyền thống, kết hợp cùng công nghệ hiện đại: hệ thống đèn LED, màn hình điện tử, chìa khóa thông minh, kết nối điện thoại và cổng sạc tiện dụng.

Xe sử dụng động cơ 330,1 cc, công suất 25,5 mã lực và mô-men xoắn 25,5 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Với G350, người dùng không chỉ sở hữu một phương tiện di chuyển, mà còn là một tuyên ngôn phong cách mang đậm dấu ấn châu Âu.

Lambretta từng đặt chân vào thị trường Việt Nam năm 2011 nhưng nhanh chóng rút lui sau thời gian ngắn. Lần trở lại này được hãng đầu tư bài bản, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt, cá tính và đậm chất thời trang.

Đại diện hãng cho biết, nhà máy tại Thái Lan đang sản xuất xe theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt dành cho thị trường châu Âu, đảm bảo chất lượng và độ an toàn cao nhất. Trong tương lai gần, Lambretta sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, trong đó có các mẫu xe máy điện - nhằm đón đầu xu hướng "xe xanh" đang bùng nổ mạnh mẽ, đặc biệt tại Việt Nam.