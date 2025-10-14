Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

SYM TPBW 125 - Xe tay ga thiết kế hoa tam giác mạch, giá chỉ hơn 30 triệu

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- SYM Việt Nam vừa trình làng mẫu xe tay ga TPBW 125, hướng đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, năng động. Với mức giá khởi điểm từ 32,8 triệu đồng, mẫu xe này không chỉ gây chú ý bởi thiết kế hiện đại mà còn bởi hàng loạt trang bị thực dụng, tiết kiệm nhiên liệu.

Điểm nhấn đầu tiên của TPBW 125 đến từ thiết kế lấy cảm hứng từ hoa tam giác mạch - biểu tượng cho sự kiên cường và sức sống mãnh liệt trên vùng đất Hà Giang khắc nghiệt. Phong cách tổng thể của xe mang nét mềm mại nhưng vẫn có chất mạnh mẽ, phù hợp với cả người dùng nam và nữ, đặc biệt là giới trẻ sống tại đô thị.

glo-sym-tpbw-125-1.jpg
SYM TPBW 125 vừa ra mắt Việt Nam.

Khác biệt với phần lớn đối thủ cùng tầm giá chỉ sử dụng động cơ 110cc, TPBW 125 sở hữu khối động cơ 124,9cc xi-lanh đơn, công suất tối đa 7kW (9,39 mã lực) tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn 10,4Nm tại 5.000 vòng/phút.

glo-sym-tpbw-125-2.jpg

Dù sở hữu động cơ lớn hơn, SYM cho biết mức tiêu thụ nhiên liệu của xe chỉ 1,75 lít/100 km - con số rất ấn tượng trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Một trong những điểm cộng lớn của TPBW 125 là cốp xe rộng lên tới 23,7 lít nhờ thiết kế chuyển bình xăng lên phía trước. Việc đổ xăng vì thế cũng trở nên dễ dàng hơn mà không cần mở yên.

glo-sym-tpbw-125-3.jpg
Do không phải chia sẻ không gian với bình xăng, SYM TPBW 125 có dung tích cốp lên tới 23,7 lít.

Xe được trang bị nhiều tiện ích thiết thực như: Khóa thông minh Smartkey (ở phiên bản cao cấp); cổng sạc điện thoại đặt phía đầu xe – thuận tiện khi sử dụng giá đỡ điện thoại để xem bản đồ; lốp không săm, phanh đĩa trước, phanh tang trống sau và hệ thống phanh kết hợp CBS, tăng độ an toàn khi phanh gấp.

glo-sym-tpbw-125-8.jpg

Đặc biệt, TPBW 125 sử dụng màn hình LCD màu hiện đại, thay vì đồng hồ cơ truyền thống. Màn hình này còn có cảm biến ánh sáng giúp tự điều chỉnh độ sáng phù hợp với môi trường, tối ưu khả năng quan sát khi lái xe.

glo-sym-tpbw-125-6.jpg

Xe có trọng lượng 102 kg, chiều cao yên 760 mm và khoảng sáng gầm 132 mm - phù hợp với thể trạng người Việt và dễ điều khiển trong môi trường đô thị. Các màu sắc tùy chọn bao gồm: xanh lá - đen, nâu sáng - đen, đen bóng và trắng - đen.

glo-sym-tpbw-125-13.jpg

SYM TPBW 125 hiện được bán ra với hai phiên bản: Bản khóa cơ khí: Giá 32,8 triệu đồng và bản khóa thông minh (Smartkey): Giá 33,8 triệu đồng.

glo-sym-tpbw-125-12.jpg

Với mức giá chỉ ngang ngửa Honda Vision hay Yamaha Janus nhưng được trang bị động cơ lớn hơn và nhiều tiện ích vượt trội, SYM TPBW 125 hứa hẹn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga phổ thông tại Việt Nam.

glo-sym-tpbw-125-11.jpg
