Yamaha Neo’s giảm giá gần 20 triệu đồng - Rẻ chưa từng có, cạnh tranh trực tiếp Honda Vision

(GLO)- Chiếc xe máy điện duy nhất của Yamaha tại Việt Nam - Neo’s - đang được giảm giá mạnh chưa từng có, lên tới gần 20 triệu đồng. Động thái này khiến giá bán thực tế của xe chỉ còn khoảng 33-34 triệu đồng, ngang các mẫu xe tay ga phổ thông, mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi hơn cho người dùng.

Theo khảo sát tại các đại lý Yamaha, mức giá Neo’s hiện nay thấp hơn từ 15-16 triệu đồng so với giá niêm yết 49,091 triệu đồng khi ra mắt vào cuối năm 2022. Đặc biệt, một số nơi còn sẵn sàng thương lượng thêm, đưa giá xe xuống sát mốc 30 triệu đồng - mức thấp nhất kể từ khi xe xuất hiện trên thị trường.

Lý do Yamaha "mạnh tay" giảm giá

Đây được xem là bước đi tất yếu khi thị trường xe máy điện trong nước đang trở nên cạnh tranh khốc liệt. Nếu như thời điểm Neo’s ra mắt thị trường còn khá trầm lắng, thì hiện tại Honda đã gia nhập cuộc chơi với mẫu ICON e:, VinFast liên tục tung sản phẩm mới và điều chỉnh giá, trong khi Yadea, Pega... chiếm lĩnh phân khúc giá rẻ.

Thêm vào đó, mức giá gần 50 triệu đồng trước đây của Neo’s bị đánh giá là quá cao, tương đương nhiều mẫu xe tay ga xăng mạnh mẽ như Honda Vario 160 - trong khi hiệu năng của Neo’s lại ở mức cơ bản. Doanh số không như kỳ vọng buộc Yamaha phải "xả hàng" để cải thiện vị thế trên thị trường xe điện.

Neo’s - Xe điện Nhật giá rẻ, nhưng có giới hạn

Với mức giá mới chỉ hơn 30 triệu đồng, Yamaha Neo’s trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai tìm kiếm một mẫu xe điện thương hiệu Nhật, nổi bật nhờ: Chất lượng hoàn thiện cao, độ bền tốt; trang bị hiện đại: Đèn LED, màn hình LCD kết nối điện thoại qua Y-Connect, khóa thông minh; cốp xe rộng 27L, thoải mái để đồ; pin có thể tháo rời, thuận tiện sạc pin trong chung cư.

Tuy nhiên, người dùng cũng cần cân nhắc một số hạn chế như: phạm vi di chuyển chỉ 72 km/lần sạc; tốc độ tối đa 50 km/h, khó đáp ứng nhu cầu di chuyển xa hoặc nhanh; thời gian sạc pin dài (8-9 tiếng); chiều cao yên 795 mm, hơi bất tiện với người có vóc dáng nhỏ.

Đợt giảm giá lịch sử này đã giúp Yamaha Neo’s “lột xác” từ mẫu xe điện kén khách trở thành lựa chọn hợp túi tiền, đặc biệt cho người dùng đề cao thương hiệu, chất lượng và tiện ích pin rời. Tuy nhiên, mức giá rẻ đồng nghĩa với một vài đánh đổi về hiệu năng, vì vậy khách hàng nên cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.