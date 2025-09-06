Yamaha chính thức ra mắt xe máy điện CUXiE: Trang bị hai pin, phạm vi hoạt động lên tới 83 km

(GLO)- Yamaha vừa công bố mẫu xe điện hoàn toàn mới mang tên CUXiE, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược điện hóa của hãng tại thị trường Đài Loan. Xe đã chính thức mở bán tại các đại lý chuyên về xe điện của Yamaha.

Mẫu xe CUXiE không chỉ là một sản phẩm mới mà còn là sự "hồi sinh" của dòng CUXi từng ra mắt lần đầu vào năm 2006 - chiếc xe từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ nhờ kiểu dáng nhỏ gọn, dễ thương cùng khả năng vận hành linh hoạt. Giờ đây, Yamaha đưa CUXi trở lại với "trái tim" hoàn toàn bằng điện, đáp ứng xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường mà vẫn giữ được phong cách cá tính vốn có.

Về thiết kế, CUXiE tiếp tục kế thừa phong cách "vuông trong tròn" đặc trưng của thế hệ tiền nhiệm, nhưng được làm mới với ngôn ngữ tạo hình hiện đại hơn theo tinh thần "CUBE", mang đến vẻ ngoài vừa cổ điển vừa thời thượng.

Xe được giới thiệu với 6 phiên bản màu sắc chia theo hai cấu hình pin:

- Bản 1 pin: Gồm 4 màu (Ghi, Trắng, Xanh nhạt và Vàng nhám), kết hợp yên bọc da mềm màu nâu, tạo cảm giác thanh lịch và ấm áp.

- Bản 2 pin: Gồm 2 màu (Hồng nhám và Ghi đậm), đi kèm yên bọc vải chống trượt màu xám đậm, mang đến nét trẻ trung và năng động.

CUXiE là mẫu xe điện "biển xanh" (dòng xe điện phổ thông) đầu tiên của Yamaha tại Đài Loan có hai tùy chọn pin (1 hoặc 2 pin), sử dụng chung nền tảng với Gogoro EZZY. Động cơ có công suất tối đa 2.5 kW, cho phép xe di chuyển 39 km với một pin và lên đến 83 km với hai pin.

Dù có kích thước nhỏ gọn, xe vẫn được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như: Đèn chiếu sáng Full-LED; yên xe dài 720 mm; cốp chứa đồ dung tích 29.6 lít; trọng lượng chỉ 100 kg; hỗ trợ lùi xe - tính năng hiếm có trong phân khúc.

Giá bán lẻ đề xuất: Phiên bản 1 pin: 63.000 Đài tệ (~50,7 triệu VNĐ). Phiên bản 2 pin: 64.000 Đài tệ (~51,5 triệu VNĐ).

Đặc biệt, CUXiE là mẫu xe đầu tiên của Yamaha tại Đài Loan được tích hợp với mạng lưới đổi pin Gogoro Network™, giúp người dùng dễ dàng thay pin tại hàng nghìn trạm trên toàn quốc. Chi phí thuê pin khởi điểm chỉ từ 1 Đài tệ/km (~800 VNĐ/km), với phí cài đặt ban đầu khoảng 6.000 Đài tệ (~4,8 triệu VNĐ), có thể được giảm hoặc miễn phí theo từng chương trình khuyến mãi.