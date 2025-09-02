Danh mục
Xe máy điện giá chỉ 3,7 triệu đồng chạy 101 km mỗi lần sạc

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Một mẫu xe máy điện mới đang “gây bão” tại Malaysia khi được bán ra với mức giá chỉ 3,7 triệu đồng - thậm chí còn rẻ hơn cả một chiếc smartphone phổ thông. Đó là SoloEra Solo 1C, sản phẩm đến từ thương hiệu Blueshark.

Ngay sau khi ra mắt, Solo 1C đã ghi nhận hơn 6.000 đơn đặt hàng trong thời gian ngắn, cho thấy sức hút không nhỏ từ mức giá siêu rẻ cùng những tiện ích thiết thực cho người dùng đô thị.

glo-2925-6.jpg

Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng

SoloEra Solo 1C là dòng xe điện đô thị, nằm ở phân khúc phổ thông và được định vị là sản phẩm mở đầu cho chuỗi xe điện sắp ra mắt của Blueshark, bên cạnh hai mẫu cao cấp hơn là Solo 2 và Solo 3.

Xe có ngoại hình đơn giản, dễ tiếp cận với người dùng phổ thông, được phân phối với ba tùy chọn màu sắc: Trắng Lunar, Xanh Nebula và Cam Nova. Trọng lượng chỉ 48kg nhưng có khả năng chịu tải lên tới 220kg - đủ để chở hai người lớn cùng hành lý một cách thoải mái.

glo-2925-7.jpg

Trang bị ổn trong tầm giá

Solo 1C sử dụng động cơ đặt ở trục bánh sau, công suất 2 kW (tương đương 2,7 mã lực), cho tốc độ tối đa 75km/h. Xe dùng pin LFP 70,4V - 28 Ah có thể tháo rời, sạc đầy trong khoảng 4 giờ bằng nguồn điện dân dụng. Quãng đường tối đa đạt tới 101km theo tiêu chuẩn NEDC sau mỗi lần sạc.

Xe được trang bị 4 chế độ lái (3 số tiến, 1 số lùi), khả năng leo dốc 16 độ, bánh xe 12 inch và hệ thống phanh đĩa CBS an toàn. Một điểm cộng là xe có thể kết nối Bluetooth với smartphone để điều khiển khóa xe, kích hoạt báo động và định vị từ xa.

glo-2925-8.jpg

Giá rẻ "khó tin", nhưng có điều kiện đi kèm

Điểm khiến Solo 1C tạo nên cơn sốt không nằm ở thông số kỹ thuật, mà chính là giá bán sau ưu đãi chỉ 599 RM (khoảng 3,7 triệu đồng). Tuy nhiên, mức giá này chỉ áp dụng trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ MARiiCas của chính phủ Malaysia.

Để được mua với giá ưu đãi, người mua cần đáp ứng các điều kiện như: Là công dân Malaysia, từ 18 tuổi trở lên. Có bằng lái hợp lệ. Đồng ý thuê pin trong vòng 5 năm với mức phí 59 RM (khoảng 368.000 đồng)/tháng. Thêm phí kết nối 10 RM (khoảng 62.000 đồng)/tháng.

glo-2925-5.jpg

Nếu không tham gia chương trình MARiiCas, giá gốc của Solo 1C là 2.999 RM (khoảng 18,7 triệu đồng) - vẫn là một mức giá rất hấp dẫn, tương đương với một chiếc Honda Wave Alpha tại Việt Nam.

Blueshark đang theo đuổi mô hình kinh doanh "thuê pin, mua xe" nhằm giảm chi phí ban đầu và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng - chiến lược từng được áp dụng thành công với nhiều mẫu xe điện khác.

Với thiết kế nhỏ gọn, đầy đủ tiện ích cơ bản và mức giá "không tưởng", SoloEra Solo 1C hứa hẹn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho người dùng đô thị, đặc biệt là những ai muốn tiếp cận xe điện với chi phí thấp.

null