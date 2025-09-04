Danh mục
4 mẫu xe máy cốp rộng được phái đẹp ưa chuộng nhất hiện nay

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Không chỉ là phương tiện di chuyển, những chiếc xe có cốp siêu rộng đang trở thành “trợ thủ đắc lực” cho cuộc sống bận rộn của chị em.

Nếu từ trước đến nay bạn vẫn cho rằng Honda Lead là “vua cốp rộng”, thì có lẽ đã đến lúc cần cập nhật lại thông tin. Một mẫu xe điện do người Việt sản xuất hiện đã chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu về không gian chứa đồ, vượt mặt nhiều đối thủ truyền thống.

glo-4925-12.jpg

Với phụ nữ, đặc biệt là những người nội trợ, nhân viên văn phòng hoặc mẹ bỉm sữa, cốp xe không chỉ đơn giản để đựng mũ bảo hiểm, mà còn là nơi “cất giữ cả thế giới”: từ túi xách, áo chống nắng, laptop, cho đến đồ đi chợ hay đồ dùng cho con nhỏ. Nắm bắt được nhu cầu đó, các hãng xe liên tục tung ra những mẫu xe máy với dung tích cốp ngày càng rộng, tiện nghi và thông minh hơn.

Dưới đây là 4 mẫu xe máy có cốp rộng hàng đầu hiện nay, đáp ứng đầy đủ tiêu chí: đẹp - tiện - hiện đại mà chị em không nên bỏ qua.

1. Dat Bike Quantum - “Tân vương” của dòng xe cốp rộng

- Dung tích cốp: 44 lít. Giá bán tham khảo: 35 - 49,9 triệu đồng.

Không còn là xe xăng, chiếc xe điện Dat Bike Quantum đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục khi sở hữu cốp xe lên đến 44 lít - lớn nhất thị trường hiện nay. Cốp chính sâu lòng 41 lít, đi kèm hai hộc phụ phía trước, giúp người dùng có thể đựng từ balo laptop, túi xách cho đến đồ cá nhân hoặc thậm chí cả đồ đi siêu thị.

glo-4925-11.jpg

Không chỉ rộng rãi, Quantum còn ghi điểm nhờ vận hành êm ái, thân thiện với môi trường và loại bỏ hoàn toàn việc phải ghé trạm xăng. Một lựa chọn thông minh và thời thượng cho cuộc sống hiện đại.

glo-4925-13.jpg

2. Honda Lead - Lựa chọn “quốc dân” không thể bỏ qua

- Dung tích cốp: 37 lít. Giá bán tham khảo: từ 39,5 triệu đồng.

Dù không còn giữ vị trí dẫn đầu, Honda Lead vẫn là cái tên không thể vắng mặt trong danh sách nhờ độ phổ biến và độ bền đã được khẳng định qua thời gian. Với dung tích cốp 37 lít, Lead có thể chứa 2 mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

glo-4925-14.jpg

Ngoài ra, những chi tiết nhỏ như đèn soi cốp, hộc phụ có cổng sạc điện thoại giúp mẫu xe này trở thành “người bạn đồng hành” lý tưởng trong mọi hành trình.

3. Yamaha Latte - Thời trang và tiện lợi cùng lúc

- Dung tích cốp: 37 lít. Giá bán tham khảo: từ 38 triệu đồng.

Yamaha Latte là mẫu xe lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng vẫn yêu cầu tính tiện ích cao. Dung tích cốp 37 lít tương đương Honda Lead, nhưng Latte nổi bật nhờ thiết kế đậm chất châu Âu và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng - chỉ khoảng 1,8 lít/100km.

glo-4925-16.jpg

Sự kết hợp giữa tính năng và vẻ ngoài thời thượng khiến Latte trở thành sự lựa chọn hấp dẫn, đặc biệt với phái đẹp yêu thích phong cách hiện đại.

4. Piaggio Medley S - Sang trọng, đẳng cấp và khác biệt

- Dung tích cốp: 36 lít. Giá bán tham khảo: 80 - 96,8 triệu đồng.

Dù có dung tích cốp chỉ 36 lít, thấp hơn một chút so với các đối thủ, nhưng Piaggio Medley S lại sở hữu thiết kế nội thất cực kỳ thông minh, cho phép chứa hai mũ bảo hiểm cả đầu (full-face) - điều mà ít mẫu xe nào làm được.

glo-4925-17.jpg

Thuộc phân khúc cao cấp, Medley S hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự sang trọng, mạnh mẽ và an toàn. Đây là mẫu xe “chuẩn gu” của những quý cô sành điệu, thích thể hiện cá tính nhưng không muốn đánh đổi sự tiện dụng.

Việc lựa chọn một chiếc xe máy phù hợp không chỉ dựa vào kiểu dáng hay thương hiệu, mà còn phụ thuộc lớn vào nhu cầu sử dụng thực tế. Với chị em phụ nữ - những người luôn mang theo “cả thế giới” mỗi khi ra đường - thì một chiếc xe có cốp rộng, tiện nghi và thông minh chính là yếu tố quyết định.

Hy vọng danh sách trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn được “chiếc xe chân ái” cho cuộc sống bận rộn mà vẫn thời thượng!

glo-4925-1111.jpg
