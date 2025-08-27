Danh mục
Ola S1 Pro Sport ra mắt xe máy điện tích hợp ADAS như ô tô

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- Ola Electric vừa chính thức giới thiệu mẫu xe máy điện thể thao mới mang tên S1 Pro Sport. Điểm nhấn nổi bật của mẫu xe này là việc lần đầu tiên mang công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) - vốn chỉ xuất hiện trên ô tô và xe phân khối lớn - lên một mẫu xe điện phổ thông.

Hệ thống ADAS trên S1 Pro Sport bao gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo lệch làn và kiểm soát lực kéo. Người lái có thể chọn ba chế độ vận hành: Rain (mưa), Urban (đô thị) và Track (đường đua).

glo-278-10.jpg

Về thiết kế, S1 Pro Sport mang phong cách thể thao với kính chắn gió lớn, chi tiết ốp sợi carbon, cánh gió khí động học cùng hệ thống camera và cảm biến phía trước vừa phục vụ ADAS, vừa hỗ trợ quay video hoặc livestream hành trình. Xe sử dụng mâm hợp kim 14 inch kết hợp lốp rộng nhằm tăng độ bám đường và cải thiện độ ổn định ở tốc độ cao.

glo-278-9.jpg

Xe được trang bị động cơ điện mạnh 21 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0–40 km/h chỉ trong 2 giây và đạt vận tốc tối đa 152 km/h. Đi kèm là pin 5,2 kWh sử dụng cell 4680 Bharat do chính Ola phát triển, cung cấp phạm vi hoạt động khoảng 320 km mỗi lần sạc.

glo-278-11.jpg

Ola sẽ bắt đầu nhận đặt hàng tại Ấn Độ từ ngày 20/10, với giá bán 150.000 rupee (tương đương 45,29 triệu đồng). Ngoài phiên bản Sport, hãng cũng giới thiệu thêm hai biến thể khác là S1 Pro+ và Roadster X+, đều sử dụng chung loại pin 4680 Bharat.

