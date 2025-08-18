Honda chính thức bán pin cho xe máy điện ICON e: tại Việt Nam, giá gần 10 triệu đồng

(GLO)- Sau 4 tháng chỉ cung cấp chính sách thuê pin, Honda Việt Nam đã chính thức bổ sung tùy chọn mua đứt pin cho mẫu xe máy điện ICON e: – mẫu xe điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam. Động thái này mang lại sự linh hoạt hơn cho người dùng.

Từ nay, ngoài hình thức thuê pin với giá 350.000 đồng/tháng, người dùng có thể sở hữu trọn bộ pin với mức giá niêm yết khoảng 9,8 triệu đồng (đã bao gồm VAT). Đối với những khách hàng đang thuê pin, Honda cũng cho phép mua lại bộ pin đã dùng từ ngày 15/9 tới, với mức giá được tính dựa trên thời gian thuê và số tiền đã chi trả. Tuy nhiên, để được hưởng chế độ bảo hành, dung lượng pin còn lại phải trên 80%, và thời gian bảo hành sẽ bằng 2 năm trừ đi số tháng đã sử dụng.

ICON e: là mẫu xe máy điện đầu tiên được Honda phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Chính sách mới này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Mức giá gần 10 triệu đồng cho một bộ pin Lithium-ion với quãng đường công bố chỉ 71 km mỗi lần sạc bị cho là khá cao, đặc biệt khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Điều này cũng khiến nhiều người lo ngại về việc "hết pin giữa đường".

Tổng chi phí để sở hữu một chiếc Honda ICON e: kèm pin hiện vào khoảng 36,7 triệu đồng, được xem là một rào cản không nhỏ đối với đối tượng học sinh, sinh viên – những người không cần bằng lái nhờ giới hạn tốc độ xe ở mức 49 km/h.

Trong khi đó, đối thủ VinFast đang cung cấp gói bảo hành pin LFP lên đến 8 năm, không giới hạn số km, vượt trội so với chính sách 2 năm của Honda, khiến nhiều người dùng đặt câu hỏi về tính cạnh tranh của ICON e:.

Dù vậy, ICON e: vẫn có những lợi thế nhất định. Là sản phẩm của thương hiệu Honda uy tín lâu đời tại Việt Nam, xe sở hữu nhiều tính năng hiện đại như thiết kế nhỏ gọn, viên pin tháo rời đạt chuẩn chống nước IP67 (cho phép sạc trực tiếp hoặc mang vào nhà), hệ thống phanh kết hợp CBS duy nhất trong phân khúc xe điện học sinh, cùng loạt tiện ích như đèn LED toàn phần, cốp xe rộng 26 lít, hai hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và màn hình kỹ thuật số LCD.