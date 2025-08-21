Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

TVS Callisto 110 giảm giá 9,5 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 20 triệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- TVS Motor Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho nhiều mẫu xe tay ga. Nổi bật trong số đó là mẫu TVS Callisto 110, với mức giảm giá lên đến 9,5 triệu đồng.

Với mức giá mới chỉ còn khoảng 20 triệu đồng (thay vì mức giá đề xuất 29,5 triệu đồng như trước đây), Callisto 110 trở thành một trong những mẫu xe tay ga rẻ nhất trên thị trường hiện nay, rẻ hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là Honda Vision, mẫu xe có giá bán dao động từ 31-37 triệu đồng tùy phiên bản.

glo-callisto-110-21825-2.jpg
TVS Callisto 110 đang được giảm giá tới 9,5 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 20 triệu đồng.

Honda Vision vốn là dòng xe tay ga phổ thông bán chạy tại Việt Nam, nổi bật nhờ thương hiệu mạnh, độ tin cậy và hệ thống dịch vụ rộng khắp. Tuy nhiên, TVS Callisto 110 với mức giá cạnh tranh đang mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho người dùng phổ thông, đặc biệt là phụ nữ và những người cần mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm để đi lại hàng ngày.

TVS Callisto 110 là xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 109,7cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Xe cho công suất tối đa 5,8 kW (~7,78 mã lực) và mô-men xoắn 8,8 Nm.

glo-callisto-110-21825-3.jpg
Nắp bình xăng đặt phía sau; người dùng không cần mở yên để đổ xăng.

Trong khi đó, Honda Vision sử dụng động cơ eSP 110 cc, xi-lanh đơn, cũng làm mát bằng không khí, cho công suất nhỉnh hơn ở mức 6,59 kW (~8,8 mã lực) và mô-men xoắn 9,29 Nm. Điều này giúp Vision vượt trội hơn về khả năng tăng tốc và vận hành. Ngược lại, Callisto 110 tập trung vào sự ổn định, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, hiện chưa có số liệu chính thức từ phía TVS cho Callisto 110. Trong khi đó, Honda công bố Vision tiêu thụ trung bình 1,8–1,85 lít/100 km, một con số khá tiết kiệm trong phân khúc.

glo-callisto-110-21825-5.jpg
Dung tích cốp của TVS Callisto 110 lên tới 21 lít.

Một lợi thế của Callisto 110 là dung tích cốp lớn – lên đến 21 lít, có thể chứa được hai mũ bảo hiểm trùm đầu cùng một số đồ dùng cá nhân. Bình xăng cũng có dung tích khoảng 5,8–6 lít, với nắp đặt ở phần đuôi xe, cho phép người dùng đổ xăng mà không cần mở yên. Trong khi đó, Vision chỉ có cốp 18 lít và bình xăng 4,8–4,9 lít, đặt dưới yên, gây bất tiện hơn khi tiếp nhiên liệu.

Về trang bị an toàn và tiện ích, TVS Callisto 110 có phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, tích hợp công nghệ phanh đồng bộ SBT (Synchronized Braking Technology), đồng hồ analog nền trắng, cổng sạc USB, yên hai tông màu có tựa lưng cho người ngồi sau và sàn để chân rộng.

Trong khi đó, Honda Vision ghi điểm ở công nghệ hiện đại hơn, với hệ thống khóa thông minh (Smartkey), chức năng Idling Stop tự động ngắt máy khi dừng hơn 3 giây, phanh CBS và cổng sạc USB. Tuy nhiên, bảng đồng hồ vẫn là loại analog đơn giản, không có màn hình điện tử.

glo-callisto-110-21825-4.jpg
Mặt đồng hồ của TVS Callisto 110.

Nhìn chung, với chương trình giảm giá mạnh đang được triển khai, TVS Callisto 110 là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga phổ thông, đặc biệt với những ai ưu tiên chi phí thấp, nhu cầu đi lại đơn giản và tiện dụng trong đô thị.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Kawasaki Z900 2025 - Thế hệ mới của dòng nakedbike tầm trung

Kawasaki Z900 2025 - Thế hệ mới của dòng nakedbike tầm trung

(GLO)- Kawasaki Z900 2025 là phiên bản mới nhất của dòng nakedbike tầm trung đang được phân phối tại Việt Nam, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. So với thế hệ trước, mẫu xe này nhận được nhiều nâng cấp đáng kể cả về thiết kế lẫn trang bị.

Có thể bạn quan tâm

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Geely tung ưu đãi lớn trong tháng 8: Coolray, Monjaro và EX5 đồng loạt giảm giá, tặng quà hấp dẫn

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Geely Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn trong tháng 8/2025 dành cho ba mẫu xe nổi bật: Geely Coolray, Monjaro và EX5. Đây là động thái đón đầu mùa cao điểm mua sắm ô tô tại Việt Nam, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng trên toàn quốc.

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Ford Territory Hybrid 2026 chính thức ra mắt tại Đông Nam Á, giá từ 645 triệu VNĐ

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Ford vừa chính thức giới thiệu mẫu Territory Hybrid 2026 tại khu vực Đông Nam Á, đánh dấu lần ra mắt toàn cầu của dòng xe này. Mẫu SUV hạng C lai điện được định vị là lựa chọn mới cho người dùng đề cao hiệu suất và công nghệ, với giá khởi điểm từ 645 triệu VNĐ (tương đương 1.399.000 PHP).

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mặc dù cấu hình xe cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ chính thức, song theo các chuyên gia, Lynk & Co 08 sẽ tiếp tục là mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế. Hiện các đại lý trong nước đã nhận đặt cọc đối với mẫu xe này, dự kiến giao xe vào quý IV-2025 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

null