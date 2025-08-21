TVS Callisto 110 giảm giá 9,5 triệu đồng, giá thực tế chỉ còn 20 triệu

(GLO)- TVS Motor Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho nhiều mẫu xe tay ga. Nổi bật trong số đó là mẫu TVS Callisto 110, với mức giảm giá lên đến 9,5 triệu đồng.

Với mức giá mới chỉ còn khoảng 20 triệu đồng (thay vì mức giá đề xuất 29,5 triệu đồng như trước đây), Callisto 110 trở thành một trong những mẫu xe tay ga rẻ nhất trên thị trường hiện nay, rẻ hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là Honda Vision, mẫu xe có giá bán dao động từ 31-37 triệu đồng tùy phiên bản.

TVS Callisto 110 đang được giảm giá tới 9,5 triệu đồng, đưa giá bán thực tế chỉ còn 20 triệu đồng.

Honda Vision vốn là dòng xe tay ga phổ thông bán chạy tại Việt Nam, nổi bật nhờ thương hiệu mạnh, độ tin cậy và hệ thống dịch vụ rộng khắp. Tuy nhiên, TVS Callisto 110 với mức giá cạnh tranh đang mang đến thêm lựa chọn hấp dẫn cho người dùng phổ thông, đặc biệt là phụ nữ và những người cần mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm để đi lại hàng ngày.

TVS Callisto 110 là xe tay ga nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 kỳ, dung tích 109,7cc, làm mát bằng không khí, phun xăng điện tử. Xe cho công suất tối đa 5,8 kW (~7,78 mã lực) và mô-men xoắn 8,8 Nm.

Nắp bình xăng đặt phía sau; người dùng không cần mở yên để đổ xăng.

Trong khi đó, Honda Vision sử dụng động cơ eSP 110 cc, xi-lanh đơn, cũng làm mát bằng không khí, cho công suất nhỉnh hơn ở mức 6,59 kW (~8,8 mã lực) và mô-men xoắn 9,29 Nm. Điều này giúp Vision vượt trội hơn về khả năng tăng tốc và vận hành. Ngược lại, Callisto 110 tập trung vào sự ổn định, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Về mức tiêu hao nhiên liệu, hiện chưa có số liệu chính thức từ phía TVS cho Callisto 110. Trong khi đó, Honda công bố Vision tiêu thụ trung bình 1,8–1,85 lít/100 km, một con số khá tiết kiệm trong phân khúc.

Dung tích cốp của TVS Callisto 110 lên tới 21 lít.

Một lợi thế của Callisto 110 là dung tích cốp lớn – lên đến 21 lít, có thể chứa được hai mũ bảo hiểm trùm đầu cùng một số đồ dùng cá nhân. Bình xăng cũng có dung tích khoảng 5,8–6 lít, với nắp đặt ở phần đuôi xe, cho phép người dùng đổ xăng mà không cần mở yên. Trong khi đó, Vision chỉ có cốp 18 lít và bình xăng 4,8–4,9 lít, đặt dưới yên, gây bất tiện hơn khi tiếp nhiên liệu.

Về trang bị an toàn và tiện ích, TVS Callisto 110 có phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, tích hợp công nghệ phanh đồng bộ SBT (Synchronized Braking Technology), đồng hồ analog nền trắng, cổng sạc USB, yên hai tông màu có tựa lưng cho người ngồi sau và sàn để chân rộng.

Trong khi đó, Honda Vision ghi điểm ở công nghệ hiện đại hơn, với hệ thống khóa thông minh (Smartkey), chức năng Idling Stop tự động ngắt máy khi dừng hơn 3 giây, phanh CBS và cổng sạc USB. Tuy nhiên, bảng đồng hồ vẫn là loại analog đơn giản, không có màn hình điện tử.

Mặt đồng hồ của TVS Callisto 110.

Nhìn chung, với chương trình giảm giá mạnh đang được triển khai, TVS Callisto 110 là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe tay ga phổ thông, đặc biệt với những ai ưu tiên chi phí thấp, nhu cầu đi lại đơn giản và tiện dụng trong đô thị.