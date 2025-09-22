Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

BMW CE04 - Xe máy điện cao cấp nhất Việt Nam giá ngang Mitsubishi Xpander

BỘI NGỌC (Tổng hợp)

(GLO)- BMW CE04 - mẫu mô tô điện duy nhất của BMW đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, có giá bán 560 triệu đồng, mức giá này cao hơn cả phiên bản số sàn của mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander MT.

Thị trường mô tô điện tại Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển mình rõ rệt khi không còn gắn liền với hình ảnh “giá rẻ”. Nhiều mẫu xe điện cao cấp được trang bị công nghệ hiện đại, thậm chí có giá bán ngang ngửa xe ô tô. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất hiện nay là BMW CE04 - mẫu mô tô điện duy nhất của BMW đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam, với giá bán 560 triệu đồng.

glo-bmw-ce04-1.jpg

Mức giá này cao hơn cả phiên bản số sàn của mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Xpander MT, hiện có giá niêm yết 555 triệu đồng - vốn được xem là một trong những mẫu ô tô bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam.

Giá bán cao của BMW CE04 đến từ việc mẫu xe này được trang bị hàng loạt công nghệ hàng đầu trong phân khúc xe hai bánh chạy điện. Xe sử dụng động cơ điện nam châm vĩnh cửu làm mát bằng chất lỏng, cho công suất định mức 15 kW và công suất tối đa lên tới 31 kW tại 4.900 vòng/phút. Mô-men xoắn cực đại đạt 62 Nm tại 1.500 vòng/phút.

Xe có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h chỉ trong 2,6 giây, tốc độ tối đa đạt 120 km/h - thuộc hàng cao nhất trong số các mẫu xe máy điện đang có mặt tại Việt Nam.

BMW CE04 được trang bị 3 chế độ lái gồm Eco, Rain và Road, đi kèm hệ thống cân bằng tự động ASC và hỗ trợ lùi xe. Mẫu xe sử dụng pin lithium-ion dung lượng 8,9 kWh, cho phép vận hành quãng đường tối đa khoảng 130 km mỗi lần sạc. Thời gian sạc đầy pin từ 0–100% là 4 giờ 30 phút khi sử dụng bộ sạc tiêu chuẩn 2,3 kW.

glo-bmw-ce04-2.jpg

BMW CE04 sở hữu thiết kế maxi-scooter với kiểu dáng tương lai, sử dụng khung thép ống liền khối. Hệ thống treo gồm giảm xóc trước ống lồng (hành trình 100 mm) và phuộc lò xo đơn phía sau (hành trình 92 mm).

Hệ thống phanh cũng được đầu tư với phanh đĩa đôi đường kính 265 mm kèm kẹp phanh cố định 4 piston ở phía trước, phanh đĩa đơn 265 mm phía sau. Tất cả đều được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh BMW Motorrad ABS.

BMW CE04 được trang bị nhiều công nghệ đáng chú ý như: Màn hình TFT 10 inch hiển thị thông tin đa dạng; gói trang bị Dynamics gồm ABS Pro, kiểm soát lực kéo DTC, đèn pha thích ứng và chế độ lái Dynamic; hệ thống kiểm soát áp suất lốp (TPC); chìa khóa thông minh, hộc chứa đồ thông gió và cổng sạc USB tích hợp tiện lợi.

glo-bmw-ce04-3.jpg

Việc BMW CE04 có giá bán vượt cả một mẫu ô tô phổ thông như Mitsubishi Xpander cho thấy xu hướng tiêu dùng mới đang hình thành tại Việt Nam, nơi người dùng sẵn sàng chi trả cao cho các sản phẩm xe hai bánh nếu đáp ứng được yêu cầu về thiết kế, công nghệ và trải nghiệm lái.

Dù nằm ở phân khúc đặc biệt và kén người dùng, BMW CE04 được xem là bước đi chiến lược của hãng xe Đức nhằm đón đầu xu hướng điện hóa và thay đổi cách nhìn của người tiêu dùng về xe máy điện.

