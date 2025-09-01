BMW R 1300 GS mới ra mắt tại Việt Nam: Siêu mô tô đường trường hiệu quả

(GLO)- BMW Motorrad - thương hiệu chuyên về xe hai bánh của tập đoàn BMW - vừa chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai mẫu Adventure Touring cao cấp: BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure.

BMW R 1300 GS và BMW R 1300 GS Adventure là thế hệ mới thay thế cho bộ đôi R 1250 GS và R 1250 GS Adventure, với nhiều nâng cấp đáng giá cả về thiết kế, trang bị tiện nghi lẫn hiệu suất động cơ.

BMW R 1300 GS (trái) và BMW R 1300 GS Adventure (phải) vừa ra mắt thị trường Việt Nam. Ảnh: BMW Motorrad Việt Nam

Thiết kế và động cơ: Vẫn là boxer huyền thoại, nay mạnh mẽ hơn

BMW R 1300 GS và R 1300 GS Adventure vẫn sử dụng khối động cơ boxer 2 xi-lanh, 4 thì - đặc trưng của dòng GS - nhưng được nâng dung tích lên 1.300cc. Khối động cơ này cho công suất tối đa 145 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn 149 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Xe trang bị radar ở cả trước và sau, phục vụ cảnh báo va chạm phía sau, ga tự động thích ứng.

Với kết cấu máy dạng boxer - hai xi-lanh nằm ngang đối xứng - động cơ cho khả năng cân bằng tốt, vận hành ổn định ở tốc độ cao, đặc biệt phù hợp với những hành trình dài.

Trang bị hiện đại, công nghệ hàng đầu phân khúc

Thế hệ mới của R 1300 GS sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như:

- Tùy chọn hộp số tự động ASA (Automated Shift Assistant), cho phép chuyển số hoàn toàn tự động hoặc chuyển sang chế độ sang số thủ công nếu người lái mong muốn.

- Hệ thống radar cảnh báo va chạm phía sau, giúp phát hiện và cảnh báo nguy cơ va chạm từ phương tiện phía sau – một tính năng hiếm có trên mô tô.

- Đèn pha thông minh Adaptive Headlight thế hệ mới, đơn giản hóa cơ cấu so với bản cũ nhưng vẫn đảm bảo khả năng chiếu sáng tối ưu theo góc lái và địa hình.

- Hệ thống treo bán chủ động có thể điều chỉnh độ cứng theo chế độ lái và ý muốn người điều khiển.

- Hệ thống BMW Full Integral ABS Pro - hỗ trợ phanh khi vào cua một cách an toàn, tránh hiện tượng "dựng đứng" xe.

- Ga tự động thích ứng (Adaptive Cruise Control), hỗ trợ người lái giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước khi di chuyển đường dài.

Một điểm nổi bật khác là hệ thống truyền động bằng trục các-đăng - bền hơn và ít cần bảo dưỡng hơn so với xích truyền thống, dù kết cấu phức tạp và nặng hơn.

Khả năng di chuyển ấn tượng: Hơn 700km với một bình xăng

Mặc dù có sức mạnh tương đương nhiều mẫu ô tô cỡ nhỏ, mức tiêu thụ nhiên liệu của R 1300 GS chỉ khoảng 4,8L/100km, trong khi bản GS Adventure tiêu thụ 4,9L/100km. Nhờ bình xăng dung tích lớn - 19 lít với bản GS và 30 lít với bản Adventure (chưa tính 4 lít dự trữ) - xe có thể di chuyển lên tới hơn 700km trong điều kiện lý tưởng chỉ với một bình xăng.

Ngoài ra, thiết kế khí động học tối ưu giúp giảm sức cản gió, kính chắn gió điều chỉnh điện (thay vì chỉnh cơ như đời trước) giúp người lái bớt mệt mỏi khi đi đường dài.

Thiết kế và cấu hình phù hợp nhiều mục đích

BMW R 1300 GS Adventure, trong điều kiện tối ưu, có thể đi được hơn 700 km với một bình xăng đầy.

Về cơ bản, R 1300 GS và R 1300 GS Adventure giống nhau về nền tảng kỹ thuật, nhưng khác biệt chính nằm ở dung tích bình xăng và một số chi tiết thiết kế phục vụ hành trình dài hơn. Cả hai mẫu xe đều trang bị phanh đĩa đôi trước, gắp sau đơn bằng nhôm nguyên khối, và bộ vành căm không săm - tăng khả năng vận hành địa hình mà vẫn dễ sửa chữa.

Tại Việt Nam, BMW Motorrad phân phối hai dòng xe này với ba phiên bản cấu hình: Trophy, Triple Black và 719 Tramuntana, tùy theo nhu cầu sử dụng. Giá khởi điểm từ 789 triệu đồng cho BMW R 1300 GS và 829 triệu đồng cho bản Adventure.

Đèn được thiết kế dạng chữ X. Ảnh: BMW Motorrad Việt Nam

Lựa chọn của các lực lượng đặc nhiệm quốc tế và trong nước

Với độ bền bỉ, hiệu suất cao và trang bị hiện đại, BMW R 1300 GS là mẫu xe được nhiều lực lượng cảnh sát tại các nước như Pháp, Thụy Điển và Ba Lan sử dụng cho mục đích tuần tra, hộ tống. Tại Việt Nam, mẫu xe tiền nhiệm từng được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Tháp và TP.HCM sử dụng trong công tác dẫn đoàn và tuần tra giao thông.